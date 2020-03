Wegen Coronavirus: Gemeinde verschiebt Veranstaltungen, Feuerwehr stellt Übungsdienst ein

Wedemark

Noch gibt es in der Gemeinde Wedemark keine bestätigten Coronainfektionen. Doch die Verwaltung hat aufgrund der sich stündlich ändernden Lage alle bis Ende März geplanten Veranstaltungen mit viel Publikum bis auf Weiteres verschoben. „Vorhaben mit einem kleinen, eingegrenzten und bekannten Teilnehmerkreis werden weiterhin stattfinden können“, heißt es aus dem Rathaus. „Hier besteht keine höhere Infektionsgefahr als im normalen Alltagsbetrieb.“ Die Wedemärker Feuerwehren haben ihren Dienst- und Ausbildungsbetrieb bis Ende März eingestellt, gibt Gemeindebrandmeister Maik Plischke bekannt. Zum Schutz der Einsatzkräfte.

Die Einrichtungen der Gemeinde sollen vorerst normal geöffnet bleiben. Dazu zählen auch die Jugendtreffs. „Solange nichts anderes geboten ist“ müsse die Verwaltung die öffentliche Ordnung aufrecht erhalten, sagt Bürgermeister Helge Zychlinski am Donnerstagmittag. „Das ist auch unser Auftrag.“ Auch an dem Betreuungsangebot in den Osterferien will die Gemeinde, Stand jetzt, festhalten. Eltern werden gebeten, das eigene Risiko selbst einzuschätzen. Der Bürgermeister versucht Ängste zu nehmen. „Es gibt nicht irgendeinen Grund zur Panik“, sagt der Verwaltungschef. „Es gibt einen Grund zur Achtsamkeit.“

Bürgerbüro bekommt Glasscheiben

Doch im Bürgerbüro, der Einrichtung mit dem meisten Publikumsverkehr, gibt es bereits Änderungen. Die Verwaltung plant, Glasscheiben anzuschaffen. So sollen Mitarbeiter und Bürger nicht direkt in Kontakt kommen. Auch jetzt gelte, dass der Abstand zwischen den Menschen so groß wie möglich ist. Die Verwaltung bittet zudem Bürger, im Vorfeld zu prüfen, ob ihre Angelegenheit nicht auch online oder telefonisch zu erledigen ist und sie so von einem Besuch im Rathaus absehen könnten. Das Bürgerbüro ist unter Telefon (05130) 581300 erreichbar.

Betroffen von der Verschiebung sind der Nachtflohmarkt am Freitag, 13. März, das Geschichtssymposium für geladene Gäste im Forum auf dem Campus W am Freitag, 20. März, und am selben Tag der Mitternachtssport in der Jugendhalle. Zudem fallen vorerst die Frauendisco und das Inklusionskino im Mehrgenerationenhaus aus. Auch das Montagskino im Mooriz und das Inklusionsfrühstück am 27. März sind betroffen. Dies alles seien Termine, die nicht unbedingt stattfinden müssten, erklärt Zychlinski.

Lesen Sie auch: Coronavirus: Diese Veranstaltungen fallen in der Wedemark aus

Gemeinde empfiehlt Vereinen, Termine genau zu prüfen

Die Gemeinde könne jedoch Vereinen und anderen Institutionen nicht verbieten, an ihren Veranstaltungsterminen festzuhalten. Doch: Aus dem Rathaus gibt es die klare Botschaft, dass es die Verwaltung gerne hätte, dass auch diese vorerst ausfallen. Nach Auskunft von Zychlinski, der das bisherige Handeln der Region Hannover ausdrücklich lobt, sei es aktuell wichtig, die Ausbreitung zu verlangsamen. Dies sei „die Aufgabe von uns allen“, so der Bürgermeister und appelliert an die Wedemärker, die Hygieneregeln einzuhalten und den Alltag zu überdenken. Jeder könne einen kleinen individuellen Beitrag dazu leisten, dass die explosionsartige Verbreitung des Coronavirus aufgeschoben wird. Veranstalter sollten ihre Termine einer Gefährdungsbeurteilung nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts unterziehen und danach entscheiden.

Politische Gremien tagen – Stand jetzt

Auch an den Terminen für politische Sitzungen, beispielsweise tagt am 23. März der Gemeinderat, will die Verwaltung nach gegenwärtiger Lage festhalten. Es sei teilweise wichtig, dass die Gremien Beschlüsse fassen, damit die Verwaltung weiterhin handlungsfähig ist, erklärt Zychlinski.

Krisenstab tagt täglich im Rathaus

Vergangenen Donnerstag hat erstmals der Krisenstab im Rathaus getagt. Seitdem kommen der Verwaltungsvorstand, Mitarbeiter aus dem Rathaus und der Gemeindebrandmeister täglich zu einer Lagebesprechung zusammen. Es gelte sicherzustellen, „dass wir für den Fall der Fälle gerüstet sind“, sagt der Bürgermeister. Weder eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus gibt es derzeit, noch stehen Menschen aus der Gemeinde auf offizieller Anordnung des Gesundheitsamtes der Region Hannover unter häuslicher Quarantäne. Jedoch gibt es Zychlinskis Angaben zufolge Beobachtungsfälle. Den Menschen sei von Ärzten geraten worden vorerst Zuhause zu bleiben.

Keine eigene Hotline für die Wedemark

Eine eigene Hotline für Fragen rund um das Thema will die Kommune vorerst nicht einrichten. Die Verwaltung sei nicht für medizinische Fragen qualifiziert, begründet der Bürgermeister die derzeitige Entscheidung. Sollte sich die Lage ändern, sei das Rathaus jedoch von jetzt auf gleich in der Lage eine Nummer zu schalten. Solange verweist die Wedemärker Verwaltung auf die Nummer der Region Hannover. Unter der kostenlosen Telefonnummer (0800) 7313131 beantworten Mitarbeiter jeweils von 8 bis 18 Uhr Fragen von besorgten Bürgern.

Regelmäßiges Hände waschen mit Seife und mindestens 20 Sekunden lang ist derzeit eine der wichtigsten Regeln, um eine Ansteckung zu verhindern. Quelle: Ralf T. Mischer (Symbolbild)

Schulen, Kitas und Rathausmitarbeiter für Hygieneregeln sensibilisieren Auch die Schulen sowie Kindertagesstätten der Gemeinde Wedemark wurden nach Auskunft von Bürgermeister Helge Zychlinski über alle aktuellen Informationen zum Thema Hygiene, beispielsweise vom Robert-Koch-Institut oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, informiert. Zudem wurden die Verantwortlichen gebeten, diese auch an Lehrer und Schüler zu kommunizieren. Das Wichtigste seien die Nies- und Hustregeln sowie regelmäßiges Händewaschen, betont Zychlinski – „die auch in den Schulen gelebt werden“. Auch die Mitarbeiter wurden für diese Regeln sensibilisiert und angewiesen, keine Hände mehr zu schütteln. Seife und Papierhandtücher seien überall vorhanden. Und im Notfall würden diese nachgefüllt. Desinfektionsmittel gebe es jedoch nicht in allen kommunalen Einrichtungen. Das sei jedoch auch aus Sicht von Ärzten nicht notwendig, erklärt Zychlinski. Lesen Sie auch: Schutz vor Corona: Was stimmt – und was stimmt nicht? Das antworten Experten auf HAZ-Leserfragen Sollten eine Kindertagesstätte oder eine Hortbetreuung kurzfristig ausfallen, werde die Verwaltung alle betroffenen Eltern kurzfristig informieren. Gleiches gilt für die Schulen. Dort bekommen Schüler und Lehrer über den Schulserver eine Mitteilung. Schließungen würden von der Region Hannover veranlasst, sagt der Wedemärker Verwaltungschef. Doch dafür gebe es derzeit keinerlei Hinweise.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley