Das sich weiter ausbreitende Coronavirus trifft erneut das Gymnasium Mellendorf. Die Schule in der Wedemark sagt den Tag der offenen Tür kurzfristig ab – zur Sicherheit. Ob der Termin nachgeholt wird, ist noch unklar.

Tag der offenen Tür am Gymnasium Mellendorf fällt aus

Kostenlos bis 13:17 Uhr Tag der offenen Tür am Gymnasium Mellendorf fällt aus