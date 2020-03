„Nachbarn helfen“: Kirche und Freiwilligenagentur bieten Einkaufsdienst an

Wedemark

Ältere und erkrankte Menschen sollen nicht mehr vor die Haustür gehen. Zu groß ist die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Doch wie kommen Sie künftig an Lebensmittel und Medikamente? Die evangelischen Kirchengemeinden in der Wedemark und die Freiwilligenagentur haben übers Wochenende eine Lösung organisiert und bieten ab sofort den Einkaufsdienst „Nachbarn helfen“ an. Bürger können sich telefonisch melden und eine Einkaufsliste durchgeben. Circa 30 Ehrenamtliche stehen aktuell bereit, um diese Arbeiten zu übernehmen.

Zudem rufen die Verantwortlichen zu gegenseitiger Hilfe auf. „Schauen Sie nach Ihren Nachbarn, insbesondere nach älteren Personen und denen, die zur Risikogruppe gehören“, betonen Daniel Diedrich von der Freiwilligenagentur und Pastor Thorsten Buck.

Jugendliche helfen mit

Die Idee zum Einkaufsdienst hat Thorsten Buck aus Bissendorf nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche im Internet gesehen. Er habe sofort die Jugendlichen gefragt, die ja seit dieser Woche vorzeitig Osterferien haben, ob sie helfen würden – „ich dachte, dann beschäftigen wir die ein bisschen“, sagt der Pastor.

Angebot für ältere und kranke Menschen

Es sei immer eine Abwägung, sagt Buck. Doch letztlich gehe es darum, Leute zu versorgen, für die eine Infektion mit dem neuartigen Virus die größten Risiken birgt. Dann sei es so, dass andere dafür das Haus verlassen müssten, erklärt der Pastor. Der Einkaufsdienst soll ein Signal an die Menschen sein, die gefährdet sind und Angst haben, nicht mehr ausreichend versorgt zu sein. „Wer zur Risikogruppe gehört oder wegen einer Vorerkrankung belastet ist, sollte sich momentan keinen zusätzlichen Risiken aussetzen“, beschreibt es Sabine Vens-Cappell aus Elze. Mit den Eltern der Jugendlichen sei deren Einsatz vorher abgestimmt worden, berichtet Pastor Maik Schwarz aus Elze.

In einer Telefonkonferenz unter den Pastoren vergangene Woche ging es nicht nur um die Konsequenzen der Coronavirus-Pandemie für die geplanten Gottesdienste der Kirchengemeinden, sondern auch um Überlegungen, welchen positiven Beitrag die Gemeinden in dieser Situation leisten können.

Service nur für notwendige Besorgungen

Wie groß der Bedarf nach Einkäufen in Supermärkten und Besorgungen in Apotheken in der Wedemark wirklich ist, wird sich erst zeigen. „Wir können es selbst nicht einschätzen“, sagt Buck. Die Kirchengemeinden und die Freiwilligenagentur koordinieren die Anfragen zu „Nachbarn helfen“ jeweils selbst direkt vor Ort.

Lieferung ohne persönlichen Kontakt

Bürger, die für Einkäufe, Apothekengänge und Besorgungen des notwendigen persönlichen Bedarfs diesen Dienst in Anspruch nehmen möchten, können sich direkt an die Verantwortlichen vor Ort wenden. „Es geht um die Dinge, die notwendig sind“, erklärt Buck. Die Helfer nehmen die Einkaufsliste auf, Freiwillige erledigen dann die Besorgungen. Nach telefonischer Absprache liefern die Ehrenamtlichen die Einkäufe anschließend nach Hause – ohne, dass es einen persönlichen Kontakt gibt. Denn die Tüten sollen, so ist es geplant, vor die Tür gestellt werden.

Das sind die Telefonnummern

Wer den Einkaufsdienst nutzen möchte, erreicht die Verantwortlichen unter folgenden Telefonnummern: Kirchengemeinde St. Martini für Brelingen und Umgebung (05130) 584175; Kirchengemeinde St. Michaelis für Bissendorf und Umgebung (05130) 8770; Kirchengemeinde Elze (05130) 2922; Freiwilligenagentur Wedemark für Mellendorf und Umgebung (05130) 9744511 sowie die Kirchengemeinde Kapernaum für Resse und Umgebung (05131) 7017730. Sollte gerade kein Ansprechpartner verfügbar sein, können Menschen auch auf den Anrufbeantworter sprechen und erhalten dann einen Rückruf.

Evangelische Kirchengemeinden: Gottesdienste und Treffen fallen aus In allen evangelischen Kirchengemeinden in der Wedemark fallen vorerst die Gottesdienste aus. Gruppen und Kreise haben ihre Treffen bis auf weiteres eingestellt. Auch die Pfarrbüros der Gemeinden sind vorerst nur per E-Mail oder telefonisch erreichbar. „Zu den Angeboten unserer Kirchengemeinden kommen oft Menschen, die zu der besonders gefährdeten Risikogruppe gehören. In Rücksicht darauf und um unsere Verantwortung der Gesellschaft gegenüber wahrzunehmen handeln wir“, begründet Pastorin Debora Becker im Namen aller evangelischen Gemeinden der Wedemark diese Entscheidung. Damit folgen die Kirchengemeinden der Empfehlung der Hannoverschen Landeskirche. Doch auf einen Besuch in der Kirche müssen Gemeindemitglieder nicht ganz verzichten. Die Gotteshäuser in Brelingen, Bissendorf, Elze und Mellendorf bleiben tagsüber für Besucher geöffnet. Dort finden Interessierte auch Texte und Anregungen für eine eigene Andacht. Auch die Besuchskreise stellen ihre Arbeit nicht komplett ein. Auf Glückwünsche können sich Jubilare in der kommenden Zeit freuen – zwar nicht persönlich, aber per Telefon oder Karte im Briefkasten. Für Gespräche sind die Pastorinnen und Pastoren weiterhin telefonisch erreichbar unter folgenden Nummern: Wibke Lonkwitz: (05130) 6099208; Thorsten Buck: (05130) 3559; Debora Becker: (05130) 584175; Maik Schwarz: (05130) 2922; Michael Brodermanns: (05130) 5073; Silke Noormann (ab 21. März wieder): (05130) 582206.

Von Julia Gödde-Polley