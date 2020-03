Wegen Coronavirus: Förderverein verschiebt Bücherbörse in Resse

Resse

Eigentlich sollten am Sonnabend, 7. März, die Türen der Grundschule Resse für die diesjährige Bücherbörse öffnen. Doch der Förderverein hat die Veranstaltung kurzfristig verschoben. Der Grund: Die Organisatoren vermuten, dass wegen der gefürchteten Ausbreitung des Coronavirus weniger Besucher gekommen wären. Das sagt die Vorsitzende des Fördervereins, Ekaterina Polzer. Der Aufwand für die Ehrenamtlichen sei sehr groß und lohne sich bei wenig Resonanz nicht. Zudem sollen die Grundschüler durch viele Besucher in den Räumen nicht gefährdet werden.

Die Entscheidung sei am Dienstag nach Absprache mit der Schule und den Eltern gefallen, berichtet Polzer. Zudem habe die Gemeindeverwaltung empfohlen, die Veranstaltung abzusagen. Und auch von Menschen im Ort hatte die Vereinsvorsitzende bereits im Vorfeld gehört, dass sie vorsichtshalber lieber nicht gekommen wären, um sich nicht anzustecken. Die circa 150 Anbieter hat Polzer bereits informiert.

Ersatztermin im Juni

Doch ganz ausfallen soll die Bücherbörse nicht. Der Förderverein kündigt als neuen Termin den 13. Juni an. Eine komplette Absage wäre Polzers Angaben zufolge fatal, da die Veranstaltung eine der Haupteinnahmequellen sei. Mit dem Geld finanziert der Förderverein verschiedene Projekte in der Grundschule.

Die Organisatoren wollen die Entwicklung weiterhin im Auge behalten und dann zu gegebener Zeit noch mal neu entscheiden, ob an dem Ersatztermin im Juni festgehalten werden kann. In der Zwischenzeit können sich jedoch noch interessierte Anbieter melden. Jeder kann nach dem Kommissionsprinzip seine Bücher anbieten. Auch Spiele, Puzzles, CDs und DVDs sollen am 13. Juni in der Zeit von 14 bis 17 Uhr den Besitzer wechseln. Interessierte können sich per E-Mail an buecherboerse-resse@web.de oder unter Telefon (0175) 219898 melden.

Von Julia Gödde-Polley