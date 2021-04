Isernhagen/Burgwedel/Langenhagen/Wedemark

Zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie werden am Sonnabend, 17. April, um 21 Uhr die Glocken aller evangelischen Kirchen im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen, zu dem auch Isernhagen und die Wedemark gehören, zehn Minuten lang läuten. Mehr als 75.000 Menschen sind bisher seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Zeichen setzen für alle Opfer der Corona-Pandemie

Zusätzlich bitten die Kirchenvorstände, Pastorinnen und Pastoren darum, zu dieser Zeit Lichter anzuzünden: in den Fenstern und Vorgärten, an den Haustüren sowie auf den Straßen. So soll eine symbolische Lichterkette entstehen. In den Fenstern der Kirchen werden Kerzen aufgestellt und dazu Gebete veröffentlicht. Aktion #lichtfenster heißt diese Initiative. Sie soll am Vorabend der nationalen Gedenkfeier, zu der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für den 18. April aufgerufen hat, erstmals, aber nicht letztmals stattfinden: An jedem Freitag wollen evangelische Gemeinden fortan bei Anbruch der Dunkelheit zum Zeichen des Mitgefühls Lichter aufstellen und Gebete sprechen.

„Wichtig ist mir, dass dieses Gedenken allen Opfern der Covid-19-Pandemie gilt: den Verstorbenen, den Trauernden und auch all denjenigen, die in der Pandemie nicht das Leben, aber vieles andere verloren haben oder gerade verlieren“, sagt Superintendent Holger Grünjes. Das Gedenken werde das Sterben nicht aufhalten, könne aber Solidarität und Gemeinschaft stärken.

Von Sandra Köhler