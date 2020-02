Corona-Virus: Gymnasium sagt Skifreizeit in Italien ab

Mellendorf

Die Ausbreitung des Corona-Virus in Norditalien hat für das Gymnasium Mellendorf ernste Folgen: Die Skifreizeit in Südtirol, zu der 50 Jugendliche sowie mehrere Lehrkräfte aus der Wedemark am Freitag aufbrechen wollten, wurde am Dienstagnachmittag kurzfristig abgesagt. Die Entscheidung hat die Schulleitung in Abstimmung mit dem Schulelternbeirat getroffen, hieß es am Mittwoch in der Landesschulbehörde. Aktuell, so Behördensprecherin Bianca Trogisch, verhandele die Schulleitung mit den betroffenen Reiseunternehmen, ob die Eltern nur einen Teil der Kosten zahlen müssen.

Von Rebekka Neander