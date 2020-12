Wedemark

Das war ein großes Paket, das nicht nur Überraschungen zu Weihnachten beinhaltete, sondern auch eine Freude ins neue Jahr hinein bedeutet: Das Partnerschaftskomitee der Wedemark hat Fracht mit der Post nach Roye in die französische Partnerstadt der Gemeinde geschickt. Neben Weihnachtskarten wurden in diesem Jahr auch eigens gestaltete Alltagsmasken nach Frankreich gesendet. „Wir haben überlegt, wie wir in Zeiten von Corona unsere Solidarität mit unserer Partnerstadt Roye zum Ausdruck bringen können“, sagte Dunja Maaß, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees der Wedemark.

Schnell war allen Beteiligten klar, dass man Masken fertigen wolle, um die Verbundenheit mit den französischen Partnern und Freunden zu unterstreichen. Auch wenn man derzeit nicht zusammenkommen könne, symbolisierten die Masken die lange Partnerschaft der Gemeinden, so Maaß. Mit ihrem Team versandte sie die Post mit Grüßen des gesamten Komitees nach Roye.

Komitee ist Bindeglied zwischen den Partnern

Das Partnerschaftskomitee ist das Bindeglied zwischen den Partnerstädten und der Wedemark. Es besteht aus Vertretern der Politik, Verwaltung, den Schulen und Vereinen der Wedemark. Die Arbeit des Partnerschaftskomitees blickt zurück auf zahlreiche Begegnungen zwischen Sport- und Kulturvereinen, Feuerwehren, Soldatenkameradschaften, Verwaltung und privaten Gruppen. Interessierte Vereine und Bürger haben die Möglichkeit, über das Komitee mit den Partnerstädten in Kontakt zu treten, um einen Austausch oder Veranstaltungen zu organisieren.

Roye ist der Verwaltungssitz des gleichnamigen Kantons und liegt in der nordfranzösischen Region Picardie, im Department Somme, ungefähr 100 Kilometer nördlich von Paris. Die Partnerschaft zur Wedemark besteht seit 1984.

Von Stephan Hartung