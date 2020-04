Absagen von Schützenfesten: Was bedeutet das für die Vereine?

Wedemark/Langenhagen

Der Ausfall des traditionsreichen Schützenfestes in Hannover steht bereits fest. Und auch in der Wedemark und Langenhagen haben einige Vereine schon Entscheidungen zu ihren geplanten Schützenfesten getroffen – zwangsweise. Denn bis Ende August hat das Land Niedersachsen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern untersagt.

In mehreren Orten in der Wedemark, darunter in Bissendorf und Mellendorf, werden in diesem Jahr keine Schützen bei Ausmärschen durch die Straßen ziehen. Auch in den Langenhagener Ortsteilen Engelbostel, Godshorn und Kaltenweide gibt es keine Königsfeiern. Eine Entscheidung zum Fest der Schützengemeinschaft Langenhagen Ende August ist noch nicht gefallen. „Die Absagen erfolgten alle mit schwerem Herzen, aber mit der Gewissheit, dass es keine Alternative gibt“, sagen Birgit Gräfenkämper und Michael Freiberg vom Kreisschützenverband Wedemark-Langenhagen auf Anfrage. Für die Vereine könnte die Absage ungeahnte Auswirkungen auf die finanzielle Situation haben. Es seien erhebliche Einbußen zu erwarten. Und das sind nicht ihre einzigen Sorgen.

Schützenfeste gehören gerade in den Dörfern zu Tradition. In diesem Jahr müssen die Menschen auf die meist mehrtägigen Feiern vielerorts verzichten. Quelle: Lisa Otto (Archiv)

Viele Trainingsstunden waren umsonst

„Aus sportlicher Sicht sind die Beeinträchtigungen und damit verbundenen Auswirkungen heftig“, berichten die Kreisschützen-Obermeisterin und ihr Kollege aus Langenhagen. Die vielen absolvierten Trainingsstunden in Vorbereitung auf die Meisterschaften blieben durch die Absagen ergebnislos. „Das gezielte Training eines jeden auf den Höhepunkt eines Sportjahres ist verraucht. Hier gilt es, Motivation aufbauen, um nach der Krise mental für die neuen Herausforderungen gerüstet zu sein.“ Die Sportart werde es trotz allem weiterhin geben, sind sich die beiden Verantwortlichen sicher.

An Schützenfesten hängen Existenzen

Doch erst mal gilt weiter das Hier und Jetzt. Ein Sportbetrieb sei bis auf Weiteres nicht möglich. Zudem gebe es Sorgen um die Menschen, „die finanziell von unserem Sport abhängig sind“. Gräfenkämper und Freiberg zählen dazu unter anderem Trainer, Ausbilder, Referenten, Betreiber von Vereinsgaststätten sowie Lieferanten von Pokalen und Ketten. Bei Schützenfesten seien die Vereine auf die Zusammenarbeit mit Schaustellern angewiesen. „Es hängen viele Existenzen an unserer Entscheidung, ob ein Schützenfest stattfindet.“ Wenn Feste über Monate ausfallen müssten, sei unklar, ob die Schausteller und Festwirte bis ins kommende Jahr, sollte es dann wieder Veranstaltungen geben, wirtschaftlich überleben. „Wenn nicht, werden dann unsere Schützenfeste das gleiche Gesicht wie vor der Krise haben?“

Fahrgeschäfte, Essensstände und vieles mehr: Einige Schützenfeste sind mehr als nur der Ausmarsch und ziehen viele Menschen an. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Auch Vereinen fehlt Geld

Auch den Vereinen selbst fehlt Geld – wie viel steht noch nicht fest. „Welche finanziellen Auswirkungen die Absagen der Schützenfeste für die Vereine haben werden, lässt sich in der momentanen Situation nur schwer beurteilen.“ Fest stehe, dass den Verbänden und Vereinen Einnahmen durch den Wegfall von Startgeld, Scheibengeld, Standmieten und Preisschießen fehlten. Einige Clubs hätten bereits Gespräche mit ihren Vertragspartnern aufgenommen, um die finanziellen Auswirkungen für beide Seiten zu minimieren. „Letztlich kommt es darauf an, wie sich die Vertragspartner einigen können“, meinen Gräfenkämper und Freiberg.

Die Planungen für die Feste waren bereits fortgeschritten. Der genaue Termin stehe spätestens Ende des Vorjahres fest. Anfang des Jahres verpflichten die Organisatoren dann Spielmannszüge und Kapellen, versenden Einladungen, erstellen Marschpläne und schreiben entsprechende Anträge für die Ordnungsbehörden. Dass die Vereine über eine Verschiebung der Feste in diesem Jahr nachdenken, sei unwahrscheinlich. Denn es könne keiner voraussagen, welchen Verlauf die Corona-Pandemie noch nehme. „Unumstritten bleibt bei allen Entscheidungen, dass die Gesundheit der Mitglieder und Teilnehmer an den Festen an erster Stelle steht.“

Diese Schützenfeste fallen aus Mehrere Schützenvereine in der Wedemark und Langenhagen haben ihre diesjährigen Feste bereits abgesagt. Einen neuen Termin für 2020 gibt es bei keinem. Die Verantwortlichen hoffen auf das kommende Jahr. Eine Übersicht der Absagen: Bissendorf: vom 5. bis 7. Juni Mellendorf: vom 30. Mai bis 1. Juni Scherenbostel: am 9. und 10. Mai Hellendorf: am 13. Juni das 100-jährige Bestehen des Schützenvereins sowie das Schützenfest vom 26. bis 28. Juni Abbensen: vom 22. bis 24. Mai Berkhof: am 20. Juni Gailhof: am 6. Juni Kaltenweide: vom 30. Mai bis 1. Juni Engelbostel: am 16. und 17. Mai Godshorn: am 12. und 13. Juni

Von Julia Gödde-Polley