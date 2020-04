Corona-Pandemie: Gemeinde verschiebt Bürgerfest am Amtshaus

Bissendorf

Im Bissendorfer Amtshaus herrscht nach langjähriger und aufwendiger Sanierung wieder Leben. Das Standesamt erledigt seine Arbeit in den neuen Räumen, Paare geben sich im Trauzimmer das Jawort, und auch die Mieter in den oberen Stockwerken sind nach Verzögerungen eingezogen. Die Wiedereröffnung des denkmalgeschützten Gebäudes will die Gemeinde mit einem großen Bürgerfest feiern, bei dem alle Interessierten willkommen sind. Zudem feiert das historische Haus in diesem Jahr sein 440-jähriges Bestehen.

Eigentlich war das Fest für den 27. Juni geplant. Doch die Corona-Pandemie zwingt die Verwaltung zur Absage. Die Veranstaltung wird auf das kommende Jahr verschoben. „Das ist jetzt beschlossene Sache“, berichtet Sprecher Ewald Nagel. Der Verwaltungsvorstand habe diese Entscheidung getroffen. 2021 gebe es dann das 440+1-Jahr-Fest. Ein neuer Termin sei indes noch nicht festgelegt worden.

Anzeige

Die Projektgruppe für die Feierlichkeiten sei in den Planungen schon „sehr, sehr weit“ gewesen, berichtet Nagel. Die Beteiligten hätten sich bereits auf das Fest gefreut, könnten die Verschiebung jedoch nachvollziehen und zeigten Verständnis. Und der Gemeindesprecher macht Mut: „Die Ideen und Aktionen sind ja nicht verloren.“

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley