Die Corona-Krise zwingt den größten Sportverein in der Wedemark offenbar finanziell in die Knie. Die Verantwortlichen des Mellendorfer TV wollen deshalb die Rückzahlung der Schulden für den Neubau des Sportparks aussetzen und so die Ausgaben-Seite entlasten. Doch zuvor muss der Gemeinderat zustimmen.