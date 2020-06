Wegen Corona: Landvolk und Landjugend verschieben Regionserntefest

Elze

Es sollte ein geselliges Fest werden, sagt Katrin Klages aus dem Organisationsteam. Doch jetzt haben sich die Verantwortlichen von Landvolk Hannover und Landjugend Wedemark entschieden, das diesjährige Regionserntefest in Elze abzusagen. Grund sind die Unsicherheiten und Entwicklungen der Corona-Pandemie. Doch die Organisatoren haben zugleich einen Ersatztermin festgelegt: Die Veranstaltung soll am 12. September 2021 ab 10 Uhr auf der Wiese am Gasthaus Goltermann stattfinden – mit einem Gottesdienst, einem Umzug durchs Dorf und einem Wettbewerb im Pflügen.

In diesem Jahr sei die Umsetzung so nicht möglich, sagt Klages. Das Erntefest lebe von den Erntewagen, an denen die Gruppen im Vorfeld gemeinsam werkeln. Doch Zusammenkünfte von größeren Gruppen sind aktuell verboten. Auch ein Umzug mit den Wagen durch den Ort sei schwer darstellbar. „Irgendwie würde der ganze Charakter verloren gehen.“

Anzeige

Region bekommt Erntekrone

An dem Konzept will das sechsköpfige Organisationsteam im kommenden Jahr nichts ändern. Alle beteiligten Vereine und Gruppen seien bereits über den neuen Termin informiert worden. Die diesjährige Ernte wollen Landvolk und Landjugend trotzdem feiern: Bei einem Erntedankgottesdienst am 4. Oktober in Elze wollen sie die traditionelle Erntekrone an die Region Hannover überreichen.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley