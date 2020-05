Wedemärker Initiative unterstützt Unternehmen

Wedemark

Nun sollen Blumensamentütchen dafür sorgen, dass die Wedemärker weiter auf die lokalen Geschäfte und Unternehmen setzen und deren Zukunft aktiv unterstützen. Die Initiative Zusammenhalten – Betriebe vor Ort unterstützen lässt auf ihre erste Plakataktion nun die Sämereien folgen. „Wir entscheiden jetzt über das Aufblühen der Wedemark im Herbst“, heißt das Motto des nächsten Projekts. Es wird wieder von Plakaten begleitet. Mit den kostenlosen Tütchen mit Blumensamen erhalten Kunden in zahlreichen Unternehmen auch bebilderte Postkarten.

Die Lage ist weiterhin angespannt

Damit wirbt die Initiative für die Unterstützung in den kommenden Wochen. Denn trotz der Lockerungen sei die wirtschaftliche Lage für viele Unternehmen weiterhin angespannt. „Die erste Plakataktion hat große Aufmerksamkeit auf sich gezogen und zeigt, dass wir auf diesem Wege eine aktive Unterstützung für die lokalen Unternehmen anbieten können“, attestieren die Initiatoren Antonia Hingler, Wirtschaftsförderin der Gemeinde Wedemark, sowie die Vorsitzenden der Gewerbevereine, Karsten Hölscher für die IBK Bissendorf, Maik Denecke von der MPM Mellendorf, Jan Müller für die GZE Elze und Silke Hanebuth für Mittelstandsvereinigung ( MIT) der CDU.

Die Bürger sind aufgefordert, diese Blumensamen jetzt zu säen, als Zeichen, dass die Wedemark im Herbst wieder aufblühen kann. „Wie bei einer Blumenwiese säen wir heute die Samen. Das schöne Ergebnis wird aber erst später sichtbar. So sehen wir auch die Unterstützung für die lokalen Betriebe“, ist das Team sicher. „Denn nur, wenn wir uns heute weiterhin dem Motto ,Zusammenhalten – Betriebe vor Ort unterstützen‘ widmen, dann können wir auch in unserer Unternehmenslandschaft das Aufblühen zu einem späteren Zeitpunkt erleben. Und das wird das Leben und unseren Alltag in der Wedemark zukunftsgerichtet bereichern.“

CDU : Einheimische Produkte kaufen

Die CDU Wedemark ruft zum Zusammenhalten auf. Der Gemeindeverbandsvorsitzende Felix Adamczuk und die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Jessica Borgas, stehen den örtlichen Betrieben zur Seite. Quelle: Privat

Der CDU-Gemeindeverband lobt das Engagement der Initiative. Darin hätten sich Menschen zusammengefunden, „die sich tatkräftig dafür einsetzen, dass die Betriebe hier vor Ort auch noch nach dieser Krise weiter existieren“, betont der Vorsitzende der CDU Wedemark, Felix Adamczuk.

Die CDU ruft alle Wedemärker dazu auf, diese Initiative zu unterstützen – ob in Gesprächen oder den sozialen Netzwerken, insbesondere jedoch durch eigenes Handeln. „Nur wenn wir zusammenhalten und unsere Kaufkraft vor Ort und nicht im Onlinehandel einsetzen, haben unsere Betriebe die Chance, diese Krise zu überstehen“, sagt Adamczuk. „Wir alle sollten in dieser herausfordernden Lage bevorzugt einheimische Produkte kaufen und damit auch unseren ortsansässigen Einzelhandel, aber auch die Landwirtschaft unterstützen. So können wir alle dazu beitragen, dass unsere Infrastruktur auch nach der Corona-Krise auf dem bisherigen Niveau aufrechterhalten werden kann.“

Gutscheine sind eine Hilfe

Auch die SPD Wedemark begrüße in dieser Krise jede Unterstützung der örtlichen Betriebe und der Menschen, so Sprecher Reiner Fischer. Der Ortsverein hatte früh auf die Probleme der Betriebe hingewiesen und einen Restaurantgutschein vergeben. Auch der Grünen-Ortsverband schlägt auf seiner Homepage den Wedemärkern vor, Gutscheine von ansässigen Firmen zu kaufen, damit die Umsatzeinbußen die Unternehmen nicht in die Knie zwingen. Das sei eine Hilfe, damit die gute Infrastruktur vor Ort überlebe.

Von Ursula Kallenbach