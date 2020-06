Kunstschule packt Wundertüten für Kita-Kinder

Bissendorf

Spaß und Beschäftigung für die Kita-Kinder bei den Wederackern in Mellendorf und in der Negenborner Kinnerstuuv: Tim Arndt-Sinner, Geschäftsführer des Trägervereins Kinderfreunde Wedemark, hat sich bei der Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark mit 100 Kunst-Wundertüten für die Jüngsten in seinen Einrichtungen eingedeckt.

In der Kunstschule in Bissendorf holte er die bestellten – und bezahlten – Tüten ab: je 25 gefüllt mit Materialien zu den Themen Insekten, Gesichter, Meerestiere und Häuser. Die Aktion gegen die Langeweile in Corona-Zeiten komme allen gerade recht. „Unsere Kita-Kinder können sich in den nächsten Tagen ihre Wundertüten bei uns holen und haben zu Hause eine sinnvolle und kreative Beschäftigungsmöglichkeit“, sagt Arndt-Sinner.

In der Kunstschule konnten viele Kurse aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. „Auch jetzt läuft der Betrieb natürlich noch nicht wie vorher“, sagt der langjährige Leiter Bernd Tschirch. Eine Alternative musste her: die Aktion Kunst-Wundertüte. Gegen eine Spende bekommen auch weitere Eltern mit ihren Kindern noch die eine oder andere dieser Tüten in den Räumlichkeiten der Jugendkunstschule, Am Mühlengraben 19, in Bissendorf ausgehändigt.

