DLRG bildet junge Retter jetzt im Internet aus

Für die DLRG Ortsgruppe Wedemark ist aktuell nicht absehbar, wann der reguläre Trainingsbetrieb starten kann, sagt Sprecher Karsten Hölscher. Die Ortsgruppe sei angesichts der geltenden Corona-Beschränkungen sowie der Ungewissheit über die Öffnung des Freibads in Mellendorf auch gezwungen, ungewöhnliche Lösungen für die Ausbildung zu suchen.

Und die Wedemärker DLRG hat sie gefunden. „Während sich die Erwachsenen je nach Verfügbarkeit für die Nachbarschaftshilfe der Freiwilligenagentur und der Kirchengemeinden gemeldet haben, steht vor allem auch die Ausbildung der Jugend ganz oben auf der To-do-Liste“, sagt Hölscher. „Unser Ausbildungsstandard ist immer hoch gewesen. Und wir wollen ihn auch in Zeiten von Corona nicht einbüßen“, sagt auch Raffael Sachse, Technischer Leiter für die Ausbildung der DLRG Wedemark.

In der Folge investierte die Ortsgruppe kurzerhand in eine sogenannte Webinar-Lösung im Internet: Diese Software gilt als ideale Plattform, um etwa Training und Ausbildung zu betreiben. Sie werde nun von den Ausbildern für den theoretischen Unterricht der Jugendlichen in der Wedemark genutzt, berichtet Hölscher

Neue Technik kostet Geld

„Die Resonanz ist überwältigend, viele Jugendliche haben sich bereits für verschiedene Kurse angemeldet“, sagt der DLRG-Sprecher. Jüngst konnte so bereits die Ausbildung zum Sanitätshelfer und Sanitäter sowie die Basisausbildung Einsatzdienste aus dem Fachbereich Wasserrettungsdienst im theoretischen Unterricht absolviert werden. „Der Enthusiasmus der Jugendlichen ist dabei kaum zu bremsen, denn wochentags finden täglich für jeweils zwei Stunden Unterrichtseinheiten statt.“

„Es ist wirklich toll mit anzusehen, welche Freude die Jugendlichen in den Unterricht mit einbringen“, sagt der DLRG-Sprecher. Das Thema Ausbildung werde auch künftig ein wichtiger Teil der Übungsabende sein, sobald diese wieder im Vereinsheim stattfinden dürfen. Aktuell plant die Ortsgruppe, mehr Unterrichtsmaterial zu kaufen. „Wir müssen aber sehen, ob wir das finanziell alles umsetzen können“, bremst Sachse ein wenig. Denn das sei nur über Spenden und mögliches Fördergeld machbar. Bis zur Wiederaufnahme des regulären Betriebs bleiben die Ehrenamtlichen allerdings weiterhin – wie bisher – in der von der Freiwilligenagentur Wedemark organisierten Nachbarschaftshilfe aktiv.

