Wedemark

Am Gymnasium Mellendorf gibt es zwei bestätigte Fälle von Covid-19-Infektionen. In der Folge bedeutet das für 80 Schüler aus den Jahrgängen fünf und acht häusliche Quarantäne. Aus beiden Jahrgängen sind je zwei Klassen betroffen, berichtet Schulleiterin Katrin Meinen. Zudem müssten auch Kinder aus Parallelklassen, die eine gemeinsame Arbeitsgemeinschaft oder den Werte-und-Normen-Unterricht mit den erkrankten Schülern besucht hätten, in Quarantäne. Auch 15 Lehrkräfte des Gymnasiums seien betroffen und arbeiteten deshalb derzeit im Homeoffice, teilt sie am Montag weiter mit. Für die Schüler in Quarantäne gibt es für die nächste Zeit digitalen Unterricht.

„Das Gesundheitsamt hat uns übermittelt, dass die Quarantäne vermutlich zwei Wochen dauern wird“, heißt es von Meinen weiter. Die Behörde werde die Schule auch informieren, wann und wo die von der Quarantäne betroffenen Schüler getestet werden sollen. Auch die Eltern haben über die Schulleitung die Hinweise des Gesundheitsamtes erhalten. Darin wird auch erläutert, wie bei Fällen häuslicher Quarantäne verfahren werden muss. „Genaue Informationen zu den Einzelfällen liegen uns nicht vor, diese können nur von den Betroffenen beim Gesundheitsamt selbst erfragt werden“, berichtet die Schulleiterin.

Schüler werden von gewohnten Lehrkräften unterrichtet

Die Schüler in Quarantäne werden in den nächsten zwei Wochen digital von ihren gewohnten Lehrern unterrichtet. Dies seien teilweise Kollegen, die jetzt auch im Homeoffice arbeiten müssen, aber auch andere, die sich derzeit noch im Präsenzunterricht befinden, beschreibt Meinen auf Anfrage das Prozedere.

Die Schulleitung des Gymnasiums stehe aber im stetigen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und den betroffenen Familien. Auch die anderen Schulen am Campus und der Schulträger sowie die Landesschulbehörde wurden informiert.

Infektionszahlen steigen in der Wedemark stark an

Unterdessen steigt die Zahl der infizierten Menschen in der Region Hannover und auch in der Wedemark weiter an. Waren am Freitag noch acht Erkrankte registriert, sind es am Montag bereits 18 gewesen. Wie Regionssprecher Christoph Borschel auf Anfrage berichtet, habe der Anstieg aber mit keiner Schule oder anderen Einrichtung in der Gemeinde zu tun. Die Infektionen seien in einer größeren Familie in der Wedemark ausgebrochen.

Wie aus der Statistik der Region Hannover hervorgeht, sind seit Auftreten der ersten Corona-Infektion regionsweit 4266 Erkrankte registriert. Davon sind zum heutigen Stand 3636 Menschen als genesen aufgeführt, teilt er weiter mit. 130 Menschen sind gestorben. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 500 Menschen in der Region infiziert, davon befinden sich 16 im Krankenhaus. In der Wedemark sind seit Ausbruch der Pandemie 86 Menschen an Corona erkrankt.

Von Sven Warnecke