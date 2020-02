Chöre aus der Wedemark und Roye planen gemeinsames Sängerfest

Wedemark/Roye

Ein großes Sängerfest mit Chören aus der Wedemark und der französischen Partnerstadt Roye zu Himmelfahrt 2021 – das will gut vorbereitet sein. Also sammelten schon jetzt bei einem Treffen Wedemärker Chorleiter und Sänger erste Ideen zur Organisation und gemeinsamen Gestaltung. Dazu eingeladen hatte das Komitee für kommunale Partnerschaften der Gemeinde Wedemark. Im Bürgerhaus informierte ein Team des Komitees die Interessierten über das Projekt, das bei einem Besuch der Verwaltungsspitze aus der französischen Partnerstadt im September 2019 in der Wedemark angestoßen worden war.

„Erfreulich ist das rege Interesse der Wedemärker Chöre“, stellte Birgit Baden nach dem Treffen fest. Sie gehört in der Gemeindeverwaltung zu den Organisatoren. „Insgesamt könnten bei dem großen Fest circa 250 Personen der Wedemark zusammenkommen und dazu noch etwa 60 aus unserer Partnerstadt Roye.“ Diese treten an unter dem Namen Roye der Choeur. Am ersten Treffen im Bürgerhaus nahmen noch keine französischen Gäste teil. Aber diskutiert werde über das Vorhaben zeitgleich auch in Roye, weiß Baden.

Brelinger St.-Martini-Kirche wird Austragungsort

Den angemessenen Raum für das freundschaftliche Sängerfest wie auch die Proben soll die Brelinger St.-Martini-Kirche bieten, stellt Baden in Aussicht. „Aber das Projekt steht noch ganz am Anfang“, sagte sie dieser Zeitung. Insofern hätten noch viele Interessierte die Möglichkeit, daran mitzuwirken, und nicht nur Chorbegeisterte. Für die französischen Sänger werden Familien in der ganzen Wedemark gesucht, die vielleicht Freude an einer Begegnung mit den Französisch sprechenden Gästen haben.

Die interessierten Chöre sollten einen Termin einhalten: Eine verbindliche Anmeldung zu dem Projekt ist bis 30. Juni per E-Mail unter schule.jugend.sport@wedemark.de oder telefonisch unter (05130) 581287 erwünscht. Danach soll – im Anschluss an die Sommerferien – konkreter geplant werden. Angedacht sind zurzeit Treffen im September und November. So bleibe genügend Zeit, alles zu organisieren, Lieder einzustudieren und Gastfamilien für die singenden Gäste aus Roye zu finden.

Von Ursula Kallenbach