Bissendorf

Für den Caren-Marks-Pokal, um den Hobby-Fußballmannschaften am Sonnabend, 7. September, spielen, können sich noch zwei bis drei weitere Teams melden. Auf der Anlage des SC Wedemark in Bissendorf treten ab 14 Uhr Mannschaften aus der Wedemark und der Region Hannover an.

Interessierte Hobbykicker können si...