Burgwedel

Die Volkshochschule Hannover Land ( VHS) veröffentlicht ihr Frühjahrsprogrammheft. Enthalten sind Bildungsangebote in Bereichen wie Gesundheit, Sprachen, Kultur, Fotografie, Politik und Digitales Lernen. Ab Montag, 18. Januar, liegt das Heft in Supermärkten und Bäckereien in Burgwedel, der Wedemark, Garbsen, Wunstorf und Neustadt aus. Außerdem ist das neue Programm bereits online unter vhs-hannover-land.de abrufbar.

Coronabedingt setzt die VHS vor allem auf Onlinekurse, während des Lockdowns sind keine Präsenzveranstaltungen möglich. Bereits zu Beginn der Pandemie im März hatte die VHS ein Studio eingerichtet, in dem Dozenten ihre Angebote professionell aufzeichnen können. „Das Studio wird immer mehr von unseren Dozierenden genutzt“, sagt VHS-Sprecherin Lisa Mohme.

Jüngeres Publikum durch Onlineangebot

Das Feedback auf das bisherige Onlineangebot sei größtenteils positiv. Gerade im Gesundheitsbereich hätten bereits im Herbst viele Kurse online stattgefunden. „Im neuen Programm haben wir das Onlineangebot in allen Bereichen ausgeweitet“, sagt Mohme. Sie persönlich freue es besonders, dass die VHS online teilweise eine neue Zielgruppe erreiche.

Ein Beispiel dafür sei das Webseminar „Warum ist die extreme Rechte online (scheinbar) so erfolgreich?“ im November gewesen. „Unter den 75 Teilnehmenden waren sehr viele junge Menschen, die wir sonst von unseren politischen Angeboten weniger kennen“, sagt die Sprecherin. Auch im neuen Programm finden sich Kurse, die sich auch an ein jüngeres Publikum richten – etwa das kostenlose Webseminar „Fake News, Hass und Hetze“ am Sonnabend, 6. März, von 10.30 bis 13.45 Uhr und der Kurs „ Instagram für Einsteiger/innen“, der für Sonnabend, 15. Mai, von 9.30 bis 14.15 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle in Neustadt geplant ist. Die Teilnahme kostet 85 Euro.

„Langfristige Planung derzeit nicht möglich“

Trotz des ausgeweiteten Onlineangebots plant die Volkshochschule auch mit Präsenzkursen. Denn gerade ältere Menschen hätten auch teilweise Probleme mit Onlinekursen, berichtet Mohme. „Wir hoffen, nun schrittweise wieder zu unserem normalen Kursbetrieb zurückkehren zu können“, teilt VHS-Geschäftsführerin Martina Behne mit. Da der aktuelle Lockdown momentan bis Ende Januar gilt, tauchen im Programm Präsenzveranstaltungen ab Anfang Februar auf.

Weil ein baldiges Ende des Lockdowns aber unwahrscheinlich erscheint, werden diese Präsenzkurse laut Sprecherin Mohme bereits jetzt vermehrt ins Internet verlegt. „Wir werden auch in diesem Semester wieder kurzfristig spontane Präsenzkurse anbieten, sobald die Verordnungen es zulassen“, sagt Mohme. Eine langfristige Planung sei derzeit nicht möglich.

Von Yannick von Eisenhart Rothe