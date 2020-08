Burgwedel

Der Trinkwasserverbrauch steigt aktuell wegen Hitze und anhaltender Trockenheit an. Derzeit gibt es aber bei der Versorgung im Gebiet des Wasserverbands Nordhannover noch keine Probleme: Die Kunden müssten keine Angst haben, dass aus dem Hahn kein Wasser mehr fließt, berichtet Geschäftsführer Henning Schlaefke am Freitag. Er hoffe, dass das auch so bleibt. Dennoch sollten die Bürger über ihren Verbrauch nachdenken und sich beispielsweise die Frage stellen, ob sie auch bei diesen sommerlichen Temperaturen den Rasen grün halten müssen.

„Ein sorgsamer Umgang mit Trinkwasser sollte eigentlich selbstverständlich sein – egal, ob Trockenheit oder nicht“, sagt Schlaefke und mahnt zu einem sparsamen Umgang. Ein übermäßiger Sparwille sei allerdings nicht notwendig.

Der Wasserverband Nordhannover versorgt etwa 100.000 Einwohner in Burgwedel, Isernhagen sowie Teile von Lehrte, Sehnde, Burgdorf und der Wedemark mit Trinkwasser. Der Verband bezieht laut Geschäftsführer etwa 84 Prozent des Wassers von Enercity und von den Harzwasserwerken in Ramlingen. 16 Prozent produziert der Verband in einem eigenen Wasserwerk selbst.

Wasserverbrauch um 20 Prozent angestiegen

Seit Anfang dieses Jahres haben die Menschen im Versorgungsgebiet am Tag durchschnittlich 15 Millionen Liter Wasser verbraucht, berichtet Schlaefke. Das entspricht etwa 150 Litern pro Person am Tag. Seit 2018 sei dieser Wert – unter anderem durch die langen Trockenperioden in den vergangenen Sommern – leicht angestiegen. Im Juli sei im Vergleich zum Vorjahr jedoch kein vermehrter Verbrauch zu verzeichnen gewesen.

Anders sah es im April diesen Jahres aus: In diesem Monat nutzten die Menschen etwa 20 Prozent mehr Wasser als zur gleichen Zeit in 2019. Schlaefke vermutete damals, dass vermehrte Gartenarbeit während der Corona-Pandemie zu dem hohen Verbrauch geführt haben könnte. Auch jetzt müsse man in den kommenden Wochen davon ausgehen, dass weniger Menschen in den Urlaub fahren und damit mehr Wasser zu Hause verbrauchen.

Tipps vom Wasserverband

Grundsätzlich empfiehlt der Wasserverband, möglichst nicht zur Mittagszeit den Garten zu wässern, sondern Blumen und Rasen am frühen Morgen oder spät abends zu gießen. Autos sollen ausschließlich in den Waschanlagen und nicht privat gewaschen werden. Kunden, die einen eigenen Brunnen auf dem Grundstück haben, sollten diesen auch nutzen und beispielsweise damit ein Planschbecken oder den Gartenteich füllen.

Julia Gödde-Polley