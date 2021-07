Mit Helge Zychlinski (SPD), Marco Zacharias (CDU) und Michael Papke (Grüne) treten drei Kandidaten am 12. September zur Bürgermeisterwahl in der Wedemark an. HAZ und NP holen die Bewerber aufs Podium – beim Wahlforum heute Abend ab 19 Uhr. Verfolgen Sie hier die Diskussion im Livestream.