SPD-Amtsinhaber Helge Zychlinski hat mitten in der schwarzen Wedemark seinen Platz an der Rathausspitze verteidigt. Nur in Meitze und Gailhof lag sein Gegenkandidat deutlich vorn. Die CDU muss nach drei Wahlniederlagen in Folge nun ihre Strategie überdenken, meint unser Redakteur Sebastian Stein.