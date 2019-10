Mellendorf

Die Ausleihstelle der Gemeindebibliothek auf dem Campus W am Fritz-Sennheiser-Platz in Mellendorf bleibt in den Herbstferien geschlossen. Von Freitag, 4. Oktober, bis Freitag, 18. Oktober, können Leser dort keine Bücher erhalten oder zurückgeben. Allerdings können sie nach Bissendorf fahren, wenn der Lesestoff ausgeht. Die Bücherei an der Gottfried-August-Bürger-Straße 3 hat wie folgt geöffnet: dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 13 Uhr, dienstags von 15 bis 19 Uhr sowie donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr.

Gemeindesprecher Ewald Nagel weist zudem darauf hin, dass elektronische Medien jederzeit auf www.nibis24.de zur Verfügung stehen.

Die Bibliothek auf dem Campus W öffnet ab Montag, 21. Oktober, wieder für alle Nutzer.

