Wedemark

Die Freiwilligenagentur der Gemeinde Wedemark sucht Glücksboten, die älteren Menschen eine Freude machen wollen. Zwar ist es für die Bewohner von Seniorenheimen überlebenswichtig, in der momentanen Situation zu Hause zu bleiben. Doch die soziale Isolation belastet zugleich die Seele. Deshalb ruft die Freiwilligenagentur Kinder und Jugendliche weiter dazu auf, als Glücksbote einen Brief zu schreiben. Aber auch Wedemärker anderer Altersgruppen können sich beteiligen. So soll den Senioren gezeigt werden, dass an sie gedacht wird.

Ob eine Geschichte über die eigenen Erfahrungen aus der jetzigen kindergarten- oder schulfreien Zeit schreiben oder ein Bild malen: Alle Teilnehmer können ihre Werke per Post an die Freiwilligenagentur senden oder direkt in den Briefkasten im Mehrgenerationenhaus werfen. Es gebe „eine unglaublich tolle Resonanz bei den Kindern“, sagt Bürgermeister Helge Zychlinski und freut sich, dass die Aktion „so eingeschlagen“ hat. Auch die Schulen und Kindertagesstätten beteiligen sich.

Anzeige

Briefe werden zunächst eingefroren

Das Team der Freiwilligenagentur sammelt alle Einsendungen und bringt sie in die Seniorenheime der Wedemark. „Wir verpacken die Grußbotschaften in Tüten und lassen sie aus hygienischen Gründen 24 Stunden liegen. Erst dann werden sie den Heimen übergeben“, berichtet Anne-Kathrin Kracke. Einen Tag lang werden die Briefe zunächst eingefroren, um etwaige Viren abzutöten.

Erste Post in Pflegeheimen angekommen

Die Aktion ist so erfolgreich gestartet, dass am Mittwoch die ersten Grüße in Pflegeheime gebracht werden konnten. Die Bewohner der Einrichtungen Allerhop, Hoffnung und Waldgarten können sich passend zum Osterfest über Post freuen. Doch nicht nur Briefe waren dabei, auch selbst gekochte Marmelade steuerten Wedemärker bei. Und Vogelhäuschen haben die Einrichtungen auch erhalten. Diese baute das Haus Mohnmühle, eine Einrichtung für psychisch Genesene in der Wedemark.

Weitere Glücksbotschaften sind willkommen

Mit dem einmaligen Austeilen der bunten Post ist es noch nicht vorbei: „Wir möchten gerne auch nächste Woche weitere Glücksbotschaften verteilen“, sagt Nicole Wolf von der Freiwilligenagentur. „Daher freuen wir uns auf viele weitere Einsendungen und kreative Ideen.“ Die Aktion soll so lange fortgesetzt werden, wie die Isolation in den Alten- und Pflegeheimen andauert. Glücksboten senden ihre Briefe an die Freiwilligenagentur Wedemark, Gilborn 6, 30900 Wedemark. Oder die Teilnehmer werfen ihre Post in den Kasten an der Eingangstür.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde und Julia Gödde-Polley