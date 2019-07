Brelingen

Während die Bewohner schliefen, hat ein Unbekannter versucht, in ein Einfamilienhaus in Brelingen einzubrechen. Er hatte am Dienstag um 1 Uhr zunächst die Stromversorgung eines Bewegungsmelders unterbrochen, berichtet Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Wedemärker Kriminal- und Ermittlungsdienstes. Anschließend versuchte der Täter, die Terrassentür des Hauses an der Bergstraße aufzuhebeln. Der Bewohner wachte auf und bemerkte den Einbruchsversuch.

Der Täter flüchtete daraufhin. Die Polizei vermutet, dass er sich gestört fühlte. Der Unbekannte ließ am Tatort einen Schraubendreher, den er als Aufbruchwerkzeug verwendete, zurück.

Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeikommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley