Lastwagenanhänger brennt aus – Gibt es einen Feuerteufel im Bissendorfer Gewerbegebiet?

Am Wochenende hat es im Bissendorfer Gewerbegebiet erneut gebrannt – ein geparkter Lastwagenanhänger ist den Flammen zum Opfer gefallen. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Nach bereits mehreren Brandstiftungen Anfang des Jahres stellt sich nun die Frage: Geht in dem Gebiet ein Feuerteufel um? Auf Nachfrage verneint das die Polizei.

Der Sattelzug stand zum Tatzeitpunkt, am Sonnabend gegen 1 Uhr, an der Straße Zöllners Garten. Der 50-jährige Fahrer, der in der Kabine schlief, bemerkte die Flammen selbst und brachte sich unverletzt in Sicherheit. Anschließend alarmierte er Polizei und Feuerwehr. Nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Michael Hahn versuchte der Mann noch vergeblich, die Zugmaschine abzukoppeln.

Ladung schmilzt bei hohen Temperaturen

Als die Ortsfeuerwehren aus Bissendorf und Wennebostel eintrafen, stand der Anhänger bereits lichterloh in Flammen. Das Fahrzeug hatte Kunststoffteile geladen – „gut brennbares Zeug“, wie Hahn sagte. Die Ladung habe durch die hohe Temperatur angefangen zu fließen. Zunächst setzten die Feuerwehrkräfte Wasser ein, um das Feuer zu löschen. Später erstickten sie die Flammen mit Schaum.

Feuerwehr ist zwei Stunden im Einsatz

Die Ehrenamtlichen konnten jedoch nicht verhindern, dass ein hinter dem Lastwagen stehender Kleintransporter und die Zugmaschine durch das Feuer beschädigt wurden. Ein in dem Anhänger verbauter Luftkessel sei zudem geborsten. Wahrscheinlich habe dies den Knall verursacht, den einige Bürger in der Nacht gehört hatten, sagte der Feuerwehrsprecher. Einen Hydrauliktank, der unterhalb des Fahrzeugs saß, mussten die Einsatzkräfte aufbohren. Das darin befindliche Öl hatte sich ebenfalls entzündet. Die Feuerwehren waren mit 32 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen circa zwei Stunden vor Ort.

Wer hat verdächtigen Mann gesehen?

Später meldete sich ein Zeuge bei den Ermittlern und erklärte, er habe zum Tatzeitpunkt einen Mann gesehen, der sich vom Brandort entfernt habe. Der Unbekannte soll dunkle Kleidung getragen haben und circa 25 Jahre alt sein, berichtete Polizeisprecher Martin Richter. Die Polizei sucht weitere Hinweise zu der Brandstiftung oder dem Verdächtigen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.

Nicht die erste Brandstiftung im Gewerbegebiet

Bereits im Januar hatte es im Bissendorfer Gewerbegebiet innerhalb von einer Woche zwei Brandstiftungen gegeben. Am Sonntag, 5. Januar, brannten Müllcontainer an der Straße Zöllners Garten und beschädigten eine Lagerhalle. In der Nacht zu Sonnabend, 11. Januar, entdeckten Polizisten bei einer Streife Flammen an einem Tor einer Werkstatt an der Straße Langer Acker. Den Beamten gelang es, den Brand mit einem Feuerlöscher zu ersticken. Auch an dem Einsatzort fanden Experten der Kriminalpolizei Hinweise darauf, dass Unbekannte das Feuer gelegt haben.

Zusammenhang zu Brand an nicht weit entfernter Wohnhaustür?

Am selben Tag entdeckte die Bewohnerin eines Wohnhauses am Westfeldweg einen Brandschaden an ihrer Haustür. Die Straße liegt nicht weit entfernt vom Gewerbegebiet. Seitdem beschäftigt die Ermittler dieser Fall von versuchter schwerer Brandstiftung. Die Flammen sind nach Auskunft der Polizei selbst erloschen, deswegen sei vermutlich nicht mehr passiert. Die Täter müssen zwischen Freitag, 10. Januar, 12 Uhr, und Sonnabend, 11. Januar, 11.30 Uhr, an dem Wohnhaus am Werk gewesen sein, hieß es von den Ermittlern.

Bei allen Vorfällen prüft die Polizei nach Angaben von Richter, ob es Zusammenhänge gibt. Die Ermittlungen liefen in allen Fällen weiter. Bei einer Lagerhalle an der Straße Denecken Heide, die im Dezember bei einem Brand zerstört worden war, gingen die Ermittler indes von einem technischen Defekt an der Elektroinstallation aus.

