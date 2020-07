Bissendorf

Weißer Kalksandstein, wohin man auf der Baustelle blickt: Doch genau dort soll in naher Zukunft buntes Leben einziehen. Für dieses ehrgeizige Projekt ist nun der Grundstein gelegt worden. Ein offenes Wohnquartier soll an der Dr.-Hellmuth-Hahn-Straße in Bissendorf entstehen. Familien, Singles, Paare und Rentner sollen dort künftig in vier Mehrfamilienhäusern wohnen – auch zu erschwinglichen Mietpreisen des sozialen Wohnungsbaus.

Erstes Richtfest wohl im September

30 Wohnungen in Größen von 49 bis 129 Quadratmeter entstehen, gleichberechtigt erstellt von der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Georg Remmer und dem Bauunternehmen Thorsten Heger. Von „bezugsfertig“ sprach noch niemand bei der Grundsteinlegung, aber Bauherr Stefan Remmer aus Isernhagen hofft auf das Richtfest für einen Teilabschnitt im September. Von den 30 Wohnungen in vier zweigeschossigen Gebäuden sind zwölf als sozialer Wohnungsbau so öffentlich gefördert, dass der Quadratmeterpreis zur Miete bei 5,60 Euro liegen wird. Vier Wohneinheiten werden als uneingeschränkt rollstuhlgerecht gebaut.

Das neue Wohnbaugebiet Diersrahe in Bissendorf wird jetzt hochgezogen. Quelle: Ursula Kallenbach

Gemeinde wollte auch kleinere Wohnungen

Gut zwei Jahre dauerte es von der Ausschreibung der Gemeinde Wedemark für das kommunale Bauland Anfang des Jahres 2018 bis zum Baubeginn im Februar 2020. Viel Zeit dafür, wenn lange benötigter Wohnungsbau dauert. Doch wenig Zeit für den Architekten Carsten Krüger für seine erste Entwurfsplanung. „Die Gemeinde hat noch umgeplant in kleinere Wohnungen“, berichtete Remmer. Im Oktober 2019 erhielt er schließlich die Baugenehmigung. Die Grundsteinlegung war nun der nächste Schritt, rekapitulierte der Bauherr. Im Beisein von Bürgermeister Helge Zychlinski sparte er gleichwohl nicht mit Anerkennung. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung sei immer konstruktiv gewesen.

Alles noch am Anfang an der großen Baustelle zum Wohnquartier Diersrahe in Bissendorf: Der erste Richtkranz ist für September zu erwarten. Quelle: Ursula Kallenbach

Quartier bietet gemeinsames Dach

„Die Mehrfamilienhäuser sind nicht nur für den freien Wohnungsmarkt, sondern auch für öffentlich geförderte Wohnungen gedacht“, betonte der Bürgermeister. Deshalb habe die Kommune seinerzeit für das Baugebiet Diersrahe „diesen Testballon gestartet“. Nicht klar war, ob sich Investoren finden würden, die angesichts dieser Auflagen bauen würden. Unterschiedliche Generationen und soziale Schichten sollen dort ein gemeinsames Dach über dem Kopf erhalten.

Die Gemeinde hatte, um das Quartierswohnen anzusiedeln, einen Grundstückspreis von 75 Euro je Quadratmeter festgesetzt. „Die Region gibt einen direkten Zuschuss, und das Land gibt einen zinslosen Kredit“, erläuterte Zychlinski und ordnete das Plangebiet Diersrahe noch einmal ein. Es sei das erste gewesen, das die Bau- und Entwicklungsgesellschaft der Gemeinde in die Vermarktung gebracht habe. „Und wir haben die Bedingungen definiert.“

Über Tiefgarage in die Wohneinheiten

In den Häusern werden die künftigen Bewohner zeitgemäße Annehmlichkeiten vorfinden. Eine Tiefgarage wird alle Gebäudeteile über eine Zufahrt erschließen, verdeutlichte der Architekt. Barrierefrei ist über Aufzüge jede Hausebene zu erreichen. Die Tiefgarage ist von den Wohnhäusern überbaut oder oberirdisch begrünt. Oberhalb der Rampe wird ein circa 40 Quadratmeter großer Müll- und Abstellraum ebenerdig zugänglich sein. Und: In der Tiefgarage wie in den Carportanlagen werden Ladestationen für Elektrofahrzeuge oder zwei Räder angeordnet. Gelegenheit zur Kommunikation im Quartier sollen nach den Vorstellungen des Planers vor allem eine Gartenlandschaft und gemeinschaftlich genutzte Räumlichkeiten im Kellergeschoss schaffen.

Von Ursula Kallenbach