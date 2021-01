Wedemark

Normalerweise, also außerhalb der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen, ist der Januar die Zeit der Jahresversammlungen – auch für die Feuerwehren. Dabei ziehen die Verantwortlichen eine Bilanz. Doch aktuell ist alles anders. Auf diese Sitzungen wie auch auf viele andere Veranstaltungen muss derzeit verzichtet werden.

Dennoch zieht Gemeindebrandmeister Maik Plischke eine Bilanz. In der Gemeinde Wedemark hat es 2020 seinen Angaben zufolge 409 Alarmierungen für die Ortsfeuerwehren gegeben. Die Ehrenamtlichen sind dabei zu 240 Einsatzstellen ausgerückt. Die Differenz sei dadurch bedingt, dass vielfach mehrere Ortsfeuerwehren bei einer größeren Schadenslage gemeinsam alarmiert wurden. Die Einsätze unterteilten sich in 77 Brände, 124 Hilfeleistungen zum Beispiel bei Unfällen sowie 39 sogenannten Sonderlagen wie etwa bei Sturm und Unwetter. Im August waren die Feuerwehrleute etwa zu diversen Einsätzen wegen umgestürzter Bäume ausgerückt.

Jahr beginnt mit einem Großeinsatz in Mellendorf

Laut Plischke ist vor allem der Brand des evangelischen Gemeindehauses in Mellendorf im Januar im Gedächtnis geblieben. Trotz des raschen Eingreifens nahezu aller Feuerwehrkräfte der Wedemark brannte das Gebäude aus. Der Schaden ist beträchtlich. Die Kosten für den Wiederaufbau betragen etwa 1,5 Millionen Euro. In der Folge setzte eine immense Welle der Hilfsbereitschaft ein.

In Mellendorf stand im Januar 2020 das evangelische Gemeindehaus in Vollbrand. Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Brandstiftungen zerren an den Nerven der Feuerwehrleute

Doch auch die fortlaufenden Brandstiftungen im Gewerbegebiet in Bissendorf hätten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte nicht nur gefordert, sondern auch wegen der ständigen neuen Brände belastet, berichtet der Gemeindebrandmeister.

Nicht unerheblich waren zudem die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Ortsfeuerwehren. So waren während des Lockdowns keinerlei Übungsdienste möglich. Doch diese seien wichtig, um die aktuell 550 aktiven Feuerwehrleute auf dem Laufenden zu halten. Gleiches gelte für die 130 Mitglieder in der Jugend- sowie 68 in der Kinderfeuerwehr, berichtet Plischke.

Mit Wiebke Kracke steht erstmals Frau an Spitze der Feuerwehr

Doch es gebe auch positive Aspekte. „Da coronabedingt mehr Homeoffice gemacht wurde, war die Tagesverfügbarkeit augenscheinlich gut“, sagt der Feuerwehrchef. Für sämtliche Einsätze waren zu jeder Zeit – speziell tagsüber – immer ausreichend Kräfte vorhanden, um Menschen in Not zu helfen. „2020 hatten wir keine Probleme, aber das Jahr dürfte nicht repräsentativ gewesen sein“, meint Plischke.

Positiv in Erinnerung bleibt auch die Tatsache, dass mit der 36 Jahre alten Wiebke Kracke aus Meitze erstmals in der Wedemark eine Frau zur stellvertretenden Gemeindebrandmeisterin gewählt worden ist – übrigens aktuell als einzige in der Region Hannover.

Gemeindebrandmeister Maik Plischke (links) und sein Stellvertreter Sebastian Jagau begrüßen Wiebke Kracke im Führungsteam. Quelle: Gemeinde Wedemark

Feuerwehr bekommt Geld von Gemeinde für Ausrüstung

Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde dafür gesorgt, dass die Feuerwehren mit neuen Fahrzeugen und neuer Ausrüstung ausgestattet worden ist. Dazu zählt Plischke etwa die Einführung des Digitalfunks, die bereits im Jahr 2019 begonnen hatte. Mit dieser Technik ist die Feuerwehr in der Kommune ebenfalls Vorreiter in der Region gewesen. Inzwischen wurden an die Ehrenamtlichen gut 300 digitale Funkmeldeempfänger ausgeliefert. „Damit ist die Abarbeitung des aktuell gültigen Bedarfsplan annähernd abgeschlossen“, betont der Gemeindebrandmeister. Gleichwohl stünde die Fortschreibung des Bedarfsplans noch aus.

Zudem erhielten die Feuerwehrleute neuen Helme. Für die im Februar gekauften Exemplare bezahlte die Kommune etwa 161.000 Euro.

Die sogenannten Vollschalenhelme haben ein innenliegendes Visier. Der Kopfschutz kann auch gewaschen werden und ist ganz leicht in der Größe verstellbar. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

Zu den Anschaffungen der Gemeinde zählt auch eine neue Drehleiter, die der Ortsfeuerwehr Mellendorf zur Verfügung stehen wird. Diese schlägt allein mit gut 800.000 Euro zu Buche.

Trotz der angespannten Haushaltslage – allein wegen der fortwährenden Corona-Pandemie – will die Gemeinde auch weiterhin in ihre Feuerwehren investieren, so in den Bau neuer Feuerwehrhäuser in Berkhof für etwa 2,5 Millionen Euro und in Meitze für etwa eine Million Euro. Das Mellendorfer Gerätehaus ist ebenfalls bereits in der Planung. Zudem stehen nach Angaben des Bürgermeisters Helge Zychlinski, wie er kürzlich berichtete, weitere knapp 1,5 Millionen Euro für den Kauf neuer Fahrzeuge und Ausrüstung im Haushaltsplan 2021.

Von Sven Warnecke