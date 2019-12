Auch Haustiere bekommen Bescherung zu Heiligabend

Wedemark

Hunde- und Katzenliebhaber beschenken ihre Vierbeiner gern zum Weihnachtsfest – auch in der Wedemark. Einen Happen extra gibt es wohl für alle, Spielzeug, mehr Kuschelzeit und mit Hunden lange Spaziergänge. Manche Facebook-Gruppen von Hundefreunden betreiben das Weihnachtswichteln.

Labradorhündin ist scharf auf Papier und Pakete

Lena liebt es, mit ganzem Körpereinsatz Geschenke auszupacken. Unter dem Weihnachtsbaum bei Brigitte und Volker Dalchow ist in all den Jahren kein Paket vor ihr sicher. Die schwarze Labradorhündin ist scharf auf alles, was Papier ist und raschelt. Sie bekommt ein neues Kuscheltier für ihre Sammlung, diesmal ein Stoffschwein, erzählt Lenas Herrchen beim Gang in der Negenborner Feldmark. Die herrliche große Spielratte, die er einmal zum Geburtstag mitbrachte, sei zerfleddert.

Adventskalender beschäftigen Tierarzt

Die Wartezeit bis Heiligabend haben sich viele Hunde- und Katzenbesitzer mit Adventskalendern aus dem Tierbedarfshandel vertrieben. In der örtlichen Tierarztpraxis in Negenborn äußert sich das alljährlich in der deutlich ansteigenden Zahl der Durchfallerkrankungen besonders bei Hunden. Dabei warten in den Kalenderfenstern durchaus keine schlimmen Sachen. „Aber Fleischfresser reagieren sensibel auf Unbekanntes, da sortieren sich dann alle Darmbakterien um“, erklärt Dr. Rüdiger Schmidt.

Anton weiß es noch nicht: Sein Frauchen Evi Schmischke aus Negenborn legt ihm Winterschuhe unter den Weihnachtsbaum. Quelle: Ursula Kallenbach

Anton bekommt Schneestiefelchen

Erst einen deutschen Winter hat im selben Dorf Anton erlebt. Der etwa Achtjährige aus Rumänien ist seit einem Jahr bei Evi Schmischke zu Hause, dort Herrscher auf dem Sofa und – in aufkommenden Konflikten – mit seinen Kulleraugen „ein hervorragender Streitschlichter“. Das kann ja nicht schaden an langen Festtagen. Unter dem Weihnachtsbaum liegen für ihn kleine Schneestiefel als Pfötchenschutz. „Bei Kälte, Schnee und Eis bleibt er sonst stehen und hebt die Beine an“, erzählt sein Frauchen.

Gestylter Hund ist die Ausnahme

Besonders schick gemacht haben Hundebesitzer ihre Lieblinge zum Fest dem Vernehmen nach nicht. Hundefriseure sehen die Tierhalter im ganz normalen Felltrimm- und Entfilzungsrhythmus mit ihren Vierbeinern vor sich. „Es ist nicht so, dass die Hunde geschminkt und gestylt vor dem Tannenbaum sitzen“, bestätigt ein Hundesalon in Elze. „Das ist die Ausnahme, die meisten Besitzer nehmen die Hundepflege im üblichen Zeitabstand wahr.“ Das beobachtet auch die Wedemärker Hunde- und Katzenfriseurin Ewa Leszcynska und hat „nur ein bisschen mehr“ Terminnachfragen verbucht.

Bei der Friseurin für Damen, Herren und Kinder in Elze, die bis zum 24. Dezember ihre härtesten Arbeitswochen des Jahres zu bestehen hatte, muss man sich den entspannten Heiligabend so vorstellen: Wenn die Kinder nach der Bescherung zufrieden auf dem Sofa sitzen, fliegt der Familienpapagei dazu und besteht darauf, von der abgepellten Clementine eine Scheibe zu bekommen. Das sei immer so und Weihnachten nicht anders, schildert die Friseurin.

Allergikern unter den Hunden wird auch gern eine harte Heidebaumwurzel unter den Tannenbaum gelegt, die länger als ein Jahr immer wieder benagt werden kann, sagt Felicitas Rahrig-Wolter. Als Ersthundehalterin hatte sie selbst ihre liebe Not mit einem mehrfach allergischen Dalmatiner – daraus wurde ihre Leidenschaft, und über 20 Jahre inzwischen baute sie professionell ihren eigenen Hundebedarf-Fachhandel in Bissendorf aus.

Für den Jagdhund darf es quietschen

Weihnachten wird gemeinsam gefeiert. Echte Familienmitglieder seien die Hunde bei allen ihren Kunden, sagt Rahrig-Wolter. Vor allem Kuscheltiere besorgen Herrchen und Frauchen für sie, den ganzen Zoo: Nilpferd, Koala, Hase, Elch und Elefant. Wichtig sind gestickte Augen statt aus Glas. „Und ohne Quietschen“, verdeutlicht die Fachfrau. „Wenn die Kuscheltiere quietschen, spulen Terrier richtig hoch, und auch bei anderen fördert es den Jagdtrieb.“ Oft gibt Weihnachten für Halter auch den Anlass, sich ein neues Hundebett zu leisten oder ein schön gestaltetes Holzbord für Wasser- und Fressnapf.

Ein properes Quietscheschwein, schön verpackt, überreichen Henrike und Folke Hein ihrer „Eule“. Die ist Jagdhund im Hause des ehemaligen Wedemärker Hegeringleiters und muss bei Drückjagden Wildschweine aufspüren – also darf das Gummischwein quietschen. Außerdem werden zwei Weißwürste auf dem Hundeteller liegen. Ein paar Bissen muss die Hündin an Kater Lucky und Katze Lucy abgeben, die der Familie auf dem Waldgrundstück zwischen Bissendorf-Wietze und Kleinburgwedel vor sieben Jahren zugelaufen sind. Das Auspacken aller Geschenke übernimmt in der Familie selbstverständlich der Hund – er macht es vorsichtig. „Hier ist was los um den Weihnachtsbaum“, sagt Hein.

Bei Folke und Henrike Hein dürfen Kater Lucky (links), Katze Lucy und Jagdhund Eule ein festes Ritual unter dem Weihnachtsbaum erwarten. Quelle: Ursula Kallenbach

Ein zweiter Napf für Pepper und Gustav

Wenn zwei Deutsche Riesen sich im Kaninchenstall einen Futternapf teilen, geht das nur die ersten Monate gut. Bei Paula und Bruder Malte in Negenborn ist nach einem halben Jahr nun zu Weihnachten die Zeit gekommen, dass Pepper und Gustav, je vier Kilo schwer ... nein, nicht geschlachtet werden. „ Sie bekommen zu Weihnachten einen zweiten Napf“, erzählt die zwölfjährige Paula. Die Riesenkaninchen wachsen übrigens noch.

Quelle: Ursula Kallenbach

Hirsch darf sich auf Rote Beete und Tannenzweige freuen

Es wäre für weihnachtliche Fotos so schön, hätte Hirsch Harry ein prächtiges Geweih. Aber das Wildtier lebt seit drei Jahren auf dem Waldgelände am Jagd- und Hegekonvent bei Immo Ortlepp in Abbensen. Ein Findelkind, das früh kastriert wurde und kein Geweih ausbildet. „Er gehört hier zur Stammbesetzung“, beschreibt Ortlepp. Der Jäger und Jagdausbilder mit Waldschule für Kitas und Grundschüler steckt Harry zum Fest Möhren, Rote Beete und Tannenzweige zu.

Hirsch Harry gehört bei Immo Ortlepp im Jagd- und Hegekonvent in Abbensen zur Stammbesetzung. Er bekommt Möhren und Rote Beete als weihnachtliche Extraportion. Ein prächtiges Geweih für das Weihnachtsfoto kann er nicht bieten, weil er früh kastriert wurde. Quelle: Ursula Kallenbach

Hühner machen über Weihnachten Urlaub

Eine scharrende, krähende Stammbesetzung sind auch Hahn Caruso und seine sieben Hennen im Hühnermobil vom Biohof Rotermund-Hemme in Brelingen. „Über Weihnachten machen sie Urlaub, weil da auch die Kindergärten und Grundschulen geschlossen sind“, berichtet Marie Hemme. Immer für vier Wochen lassen sie sonst Kinder an ihrem Hühnerleben teilhaben. Die Festtage verbringt Caruso mit den Damen auf einem Gartenstück bei Mitarbeiterin Ulla Baustian, die jetzt mit eigener Hühnerhaltung liebäugelt.

Hahn Caruso und Henne Frieda aus dem mobilen Hühnerstall von Marie Hemme (links) vom Biohof in Brelingen machen über Weihnachten Urlaub bei Ulla Baustian (rechts). Quelle: Ursula Kallenbach

Haustiere in Deutschland: Katzen sind am beliebtesten Mehr als 34 Millionen Haustiere – ohne Fische und Terrrarienbewohner – leben in Haushalten in Deutschland. In 45 Prozent aller Haushalte gibt es Tiere. Das sind die Zahlen von 2018, die der Deutsche Heimtiermarkt veröffentlicht hat. Katzen bilden die Spitzengruppe mit 14,8 Millionen (23 Prozent der Haushalte), gefolgt von 9,4 Millionen Hunden (19 Prozent der Haushalte). Weitere 5,4 Millionen Kleintiere bevölkern die Häuser und Wohnungen sowie 4,8 Millionen Ziervögel. Was in 1,9 Millionen Aquarien schwimmt und in 1,5 Millionen Gartenteichen, und was in einer Million Terrarien an Bartagamen, Chamäleons und Pythons unter Wärmelampen lebt, lässt sich am Markt des Zubehör- und Futterbedarfs mit Lebendheuschrecken und tiefgefrorenen Mäusen nur erahnen. uc

Lesen Sie auch

Von Ursula Kallenbach