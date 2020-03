Auch in der Wedemark hält der DRK-Ortsverein an den geplanten Blutspenden fest – damit Kranke und Verletzte weiterhin versorgt werden können. Doch wegen der Coronavirus-Pandemie gibt es Änderungen im Ablauf, kündigt der Blutspendedienst an – Tests auf das neuartige Virus gibt es jedoch vorerst nicht.