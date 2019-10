Wennebostel/Gailhof

Statt Autos und Lastwagen fahren derzeit Bagger und andere Baufahrzeuge über die Kreisstraße 107 (K 107) in Wennebostel. Die Arbeiten an der Straße haben am 23. September begonnen. Seitdem ist die Straße In Wennebostel zwischen den Einmündungen Zur Beeke und der Kreuzung Zur Wietze und Hugo-Wiechers-Str...