Oegenbostel/Rodenbostel

Die Region Hannover kündigt für das Wochenende vom Freitag, 13. September, bis Sonntag, 15. September, Bauarbeiten in der Gemeinde Wedemark an. Auf der Kreisstraße 105 lässt sie nach Angaben ihres Sprechers Klaus Abelmann die Fahrbahndecke zwischen den Ortschaften Oegenbostel und Rodenbostel sanieren. Deshalb wird die Straße während der Arbeiten für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt.

Doch Auto- und Lastwagenfahrer kommen trotzdem von einem ins andere Dorf. „Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet, mit Behinderungen ist zu rechnen“, schreibt Abelmann. Die Baufirma werde die direkten Anlieger informieren. Im Regelfall bestehe für Anwohner „immer die Möglichkeit, das Grundstück zu erreichen“. Je nach Wetter könne es zu kurzfristigen Terminverschiebungen kommen, so Abelmann.

Die Sanierung der Straße kostet nach Auskunft der Region circa 210.000 Euro.

Von Julia Gödde-Polley