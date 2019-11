Wedemark/Langenhagen

Autofahrer aufgepasst: Die Autobahn 352 wird in Fahrtrichtung Dortmund am Donnerstag und Freitag, 21. und 22. November, jeweils von 19 bis 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Langenhagen-Kaltenweide und Flughafen gesperrt. Nach einem Brandschaden bei einem Unfall vor einiger Zeit müssen einige Betonplatten ausgetauscht werden, heißt es von der Autobahnmeisterei Hannover.

Auto- und Lastwagenfahrer, die in dieser Zeit in Richtung Autobahn 2 und Dreieck Hannover-West unterwegs sind, müssen an der Anschlussstelle Langenhagen-Kaltenweide die A352 verlassen und anschließend über Kaltenweide bis zur Anschlussstelle Flughafen fahren.

Wer aus der Wedemark auf die Autobahn fahren möchte, muss auf der Landesstraße 190 weiter geradeaus in Richtung Kaltenweide fahren. Auf der L190 in Richtung Langenhagen weist eine mobile LED-Tafel Verkehrsteilnehmer auf die Sperrung hin. Allerdings bleibt unklar, warum nicht nur die Auffahrt gesperrt ist, sondern der gesamte Abschnitt.

Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen empfiehlt der Umleitung U4 zu nutzen und den Schildern zu folgen.

Von Julia Gödde-Polley