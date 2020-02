Autofahrer brauchen auf der A 7 wieder Geduld. Wie in den vergangenen zwei Jahren rücken auf der Autobahn nördlich von Hannover erneut Bauarbeiter an. Die Sanierung der Fahrbahn zwischen Allertal und dem Parkplatz Osterriehe in Richtung Süden steht an. Quelle: Sven Warnecke (Symbolbild)