Fledermäuse aus nächster Nähe sehen und beobachten: Das geht bei einer Exkursion des Naturschutzbunds ( Nabu) Wedemark. Dazu sind Interessierte für Freitag, 30. August, eingeladen. Zu Beginn erhalten die Teilnehmer Informationen über das Leben der kleinen nachtaktiven Tiere.

Im Anschluss sucht die Gruppe gemeinsam Orte auf, an denen Fledermäuse in den Abendstunden unterwegs sind. „Bei gutem Wetter können die Tiere dort auf ihren Jagdflügen beobachtet werden“, kündigt der Nabu an. Fledermäuse orientieren sich bei Dunkelheit mit Rufen. Diese hören Menschen normalerweise nicht. Doch mithilfe eines Geräts können Teilnehmer der Exkursion diese verfolgen.

„Da Fledermäuse standorttreu, aber wanderfreudig sind, steht der genaue Treffpunkt noch nicht fest“, heißt es vom Nabu. Deshalb werden Interessierte gebeten, sich per E-Mail an fledermaeuse@nabu-wedemark.de oder unter Telefon (05130) 587987 anzumelden.

Kinder bis 14 Jahre können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten an der Exkursion teilnehmen.

Tiere sind vom Aussterben bedroht

Der Nabu organisiert die Veranstaltung im Rahmen der 23. Fledermausnacht, die am 24. und 26. August in mehr als 35 Ländern stattfindet. Verschiedene Veranstaltungen sollen darauf aufmerksam machen, dass Fledermäuse stark vom Aussterben bedroht sind. Nach Angaben des Nabu stehen „nahezu alle der 25 heimischen Arten“ auf der Roten Liste. Bei der sogenannten Batnight informiert der Nabu über die Lebensweise der Tiere. Zudem werden mögliche Maßnahmen zu ihrem Schutz thematisiert. Dazu könne jeder Einzelne beitragen, heißt es vom Nabu.

