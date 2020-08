Mellendorf/Bissendorf

Autoknacker haben zwischen Sonntag, gegen 19.30 Uhr, und Montag, etwa 8.30 Uhr, einen an der Parkstraße in Mellendorf abgestellten BMW 340i gestohlen. Das erst zwei Jahre alte Fahrzeug war unter einem Carport auf einem Privatgrundstück abgestellt.

In der gleichen Nacht wurde am Ernst-Sperber-Weg in Bissendorf ein weiterer BMW aufgebrochen. Die Tat ereignete sich nach Angaben vom Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, in der Zeit zwischen 22.30 und 5.50 Uhr. Nachdem die Unbekannten eine Dreieckscheibe des Modells M 550 aufgehebelt hatten, bauten sie sowohl das Lenkrad als auch das Multifunktionsgerät aus.

Anzeige

Die Höhe des Schadens stand am Montag noch nicht fest. Die Ermittler prüfen nun einen Tatzusammenhang. Hinweise erbittet die Polizei Wedemark unter Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke