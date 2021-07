Wedemark

Die Realschule Wedemark hat 60 Schülerinnen und Schüler aus drei zehnten Klassen verabschiedet. Im stündlichen Takt konnte Schulleiter Jens Szabo die Absolventinnen und Absolventen begrüßen. 35 von ihnen haben einen erweiterten Sekundarabschluss I erreicht, 20 einen Realschulabschluss. Die Jahrgangsbesten heißen Gillian Cattau und Lena Ringkamp. Beide erreichten einen Durchschnitt von 1,2. Fünf weitere Schülerinnen und Schüler erzielten ebenfalls einen Einserschnitt.

„Wie in den vergangenen Jahren werden die meisten Schülerinnen und Schüler nach der Realschule weiterhin eine Schule besuchen“, berichtete Szabo. Demnach beginnen 15 Absolventinnen und Absolventen eine Berufsausbildung, 21 würden künftig eine Berufsbildende Schule (BBS) oder Fachoberschule (FOS) besuchen. Für 16 Schülerinnen und Schüler steht der Besuch einer IGS, für fünf der Besuch eines Gymnasiums an.

Corona-Pandemie hat alle an der Schule gefordert

In seiner Rede verwies Szabo auf die schwierigen Bedingungen, die die nunmehr 15-monatige Corona-Pandemie an Schule und Schüler gestellt habe – etwa mit einer kompletten Schulschließung. „Homeschooling war in aller Munde“, betonte der Schulleiter. Genau wie die Begriffe von Szenario A bis C. „Und für uns Lehrer war auch alles neu“, sagte Szabo, etwa beim täglichen Kontakt zu den Schülern.

„Die Realschule ist zum Glück digital sehr gut aufgestellt, das haben natürlich besonders unsere Tablet-Jahrgänge gemerkt, aber auch die Lehrer hatten zum Glück schon viel Erfahrung mit dem digitalen Lernen“, sagte Szabo – wobei das nur. für die Klassen fünf bis sieben galt.

Abschlussklassen erhalten mit Glück iPads für Homeschooling

Bei den höheren Jahrgängen, vor allem in den Abschlussklassen, sah das zunächst anders aus. „Doch die Realschule hatte das Glück, dass wir schon recht früh weitere iPads bekommen konnten, die wir dann an den gesamten zehnten Jahrgang weitergeben konnten“, sagte Szabo.

Als dann endlich wieder in Szenario A unterrichtet werden durfte, hätten sich alle Schülerinnen und Schüler vorbildlich an die Corona-Regeln gehalten, sich damit abgefunden, häufig die Klassenzimmer zu lüften, dauerhaft eine Maske zu tragen und die Einbahnstraßenregelungen zu beachten, lobte Szabo das Verhalten aller Beteiligten.

Das sind die Absolventen der Realschule Wedemark Klasse 10a: Renas Alp, Eduard Cristian Andrei, Finn-Lennard Bräutigam, Katharina Bultmann, Gillian Marie Cattau, Luc Conseil, Daan-Benedikt Czapla, Rica Franke, Yasmin Frenzel, Kevin Grünig, Jost Hahn, Luca Hermanns, Lara Christin Janssen, Caroline Kern, Dania Kief, Jaron Metze, Lena Ringkamp, Vanessa Seiferling, Santino Wohlers. Klasse 10b: Rima Almoghrabi, Jan Luca Angerstein, Suzan Demirel, Orinda Emsha, Abdulrahman Ghadri, Yannick Großkopf, Lina Hanebuth, Kay Leonard Heinz, Jan-Ole Kluck, Daria Kosewicz, Lennart Krepa, Lukas Krumwiede, Mirko Lapke, Jan Meyer, Justin Miller, Denise Poweleit, Eddu Mijail Romero Samanez, Lukas Schmischke, Edona Sulejmani, Jason Tiffert, Carolin Alicia Tolle. Klasse 10c: Andrei Nicolae Adrian Bag, Fabienne Dawo, Marius Frost, Leander Grebitus, Fynn Gutzler, Cora-Lina Häfner, Maryam Haidari, Alisa Hasi, Tiana Kief, Deniz Köneke, Rebecca Lange, Leon Noah Morgenroth, Rebecca-Fiona Morgenstern, Victoria Muchabaiwa, Armina Mustafa, Alia Sofie Nebe, Angelina Neumann, Leonie-Kelsey Wegner, Paul Moritz Weißkichel, Defne Yilmaz.

Dennoch musste für die Jungen und Mädchen vieles ausfallen, „worauf ihr euch sicherlich schon sehr gefreut hattet“, sagte Szabo. So habe es keine Praktika gegeben und auch keine „Mottowoche“ oder einen gemeinsamen Abschlussball. „Und dennoch finde ich: Wir alle – ihr, eure Eltern und wir Lehrerkräfte – haben gemeinsam alles gut gemeistert. Ihr seid mit der Situation sehr gut umgegangen“, lobte Schulleiter Szabo.

Trotz Widrigkeiten „sensationelle Abschlussprüfungen hingelegt“

Zumal auch gute, gar „sensationelle Abschlussprüfungen hingelegt“ worden seien, wie Szabo berichtete. „Ihr könnt sehr stolz sein auf das, was ihr in den vergangenen Monaten der Ungewissheit und Verunsicherung geleistet habt.“ Und abschließend: „Ihr könnt richtig stolz auf euch sein, ich bin es jedenfalls – ich bin stolz, solch erwachsene, verantwortungsbewusste Schülerinnen und Schüler auf dieser Schule gehabt zu haben.“

Von Sven Warnecke