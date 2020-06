Mellendorf

Warum halten die Schüler während der Verabschiedungszeremonie einen eigenen Kugelschreiber in der Hand? Ganz einfach: Weil sie sich nach Erhalt ihrer Zeugnisse in ein großes Buch eintragen und unter dem Foto ihrer Klasse in der Schulchronik verewigen sollen. Die Realschule Wedemark hat bei der Entlassungsfeier ihrer Zehntklässler am Freitag an alle hygienischen Vorgaben gedacht. Im Innenhof standen zudem die Stühle weit auseinander, die einzuhaltenden Wegstrecken waren mit Pfeilen markiert.

Zur Galerie Es ist eine andere Feier als in den Vorjahren. Aufgrund der Corona-Pandemie hat Realschule Wedemark ihre Zehntklässler in kleinen Gruppen, unter freiem Himmel und mit Abstand verabschiedet.

89 Schüler erhalten Zeugnisse

Insgesamt 70 Realschüler erhielten ihre Zeugnisse, außerdem 19 der Konrad-Adenauer-Schule, die in die Realschule als Klasse 10d integriert ist. „Es ist ein besonderer Jahrgang. Für alle Schüler hätte man sich einen anderen Abschluss gewünscht, vor allem für die Konrad-Adenauer-Schule“, sagt Jens Szabo, Leiter der Realschule. Die Hauptschule ist ab sofort Geschichte, deren aktueller Abschlussjahrgang ist der letzte dieser Schulform.

Es war ohnehin alles anders an diesem Tag in Mellendorf. In insgesamt vier Etappen fanden die Entlassungen statt. Irgendwann brauchte Szabo seinen Text nicht mehr abzulesen – er konnte ihn auswendig. Eine Zahl, die ihn stolz macht: 36 Schüler legten den erweiterten Sekundarabschluss ab. „Das sind über 50 Prozent und damit eine tolle Zahl – vor allem in der Corona-Zeit. Erst am 27. April ging es wieder mit dem Schulbetrieb los, jedoch eingeschränkt und noch in Gruppen.“

„Ich würde die Schüler gern umarmen“

Und auch wenn es eben keine Feier war wie sonst, mit vollen Reihe im benachbarten Forum, mit Musik und Videopräsentationen – Emotionen gab es reichlich. Sabrina Voigt, Leiterin der Klasse 10c, kämpfte mit den Tränen („Es war meine erste Klasse“). Britta Martens, die ihre Klasse 10a verabsch

iedete, litt aus anderem Grund. „Ich würde die Schüler gern umarmen, das muss ich dann später mal nachholen“, sagte Martens und erinnert sich, „dass die Klasse vor vier Jahren eine Rasselbande war, mittlerweile sind es selbstbewusste junge Leute.“ Den besten Abschluss aller Schüler legte Alicja Balinski aus der 10c hin mit der Note 1,5.

Zur Galerie Mit dem Abschluss der 10. Klasse endet für die Realschüler ein wichtiger Lebensabschnitt. Wir haben sie gefragt: Wie geht es für dich jetzt weiter?

Das sind die Absolventen Klasse 10a: Eldar Ahmadov, Tim Backhaus, Charmaine Bertram, Jeremy Bertram, Emelie Chantal Bils, Anne Dalichau, Annalena Elsner, Ahmad Rateb Ghadri, Marian Giesecke, Masih Kasiri, Niklas Kiesewitter, Jason Kremrich, Lukas Lütje, Silas Molkenstroth, Sering Njie, Jan-Felix Ostwaldt, Jean-Lennert Reckert, Maarten Maximilian Riemer, Johannes Schiffmann, Nico Sibbel, Marvin Simon, Linus Wasser, Annika Wesche. Klasse 10b: Ghena Almsleh, Leon Baumgarte, Niels Brandes, Vivian Büdinger, Til Finke, Beverly Graser, Jost Hahn, Maria-Catharine Hopfenbach, Lara Christin Janssen, Hanaa Khairy Khudeda, Marvin Kramp, Lea Leseberg, Tom Meinen, Thilo Meyer, Amelie Müller, Anahita Osman, Sevin Osman, Laura Paschold, Melissa Riehl, David Willy Schidt, Okka Waldeck, Anna-Lena Wischnewski, Amal Yasin, Cemre Yilmaz. Klasse 10c: Hamzeh Alkalfa, Ahmad Amir Atrasch, Alicja Balinski, Adrianna Bankowska, Leon Bongartz, Jan-Peter Bretzing, Louis Gabel, Justin Gernoth, Leif-Gerrit Grammel, Amir Jazmati, Niklas John, Joshua Karwatzki, Alia Sofie Nebe, Julia Zuzanna Rudnicka, Noah Schmeißer, Angelina Schmidt, Sophie Sinner, Marvin Wolf Marc René Stein, Erik Trzeziak, Rudolf Tschistjakow, Leonie-Kelsey Wegner, Omar Younes, Robin Zickermann. Absolventen Konrad-Adenauer Schule im Schuljahr 2019/2020: Rezan Alp, Colin Bastian, Yannik Chusnudinow, Malte Dombrowsky, Sarah Engemann, Lysann Göhler, Robin Koch, Tim Kruck, Mirko Lapke, Hania Lazkin Kasim, Rama Manssour Jbessi, Mohammad Olabi, Tim Ostermann, Najdat Restoum, Omar Sabri, Elvire Shabani, Imad Shehade, Tim Snijders, Johannes Oliver Witt.

Von Stephan Hartung