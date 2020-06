Mellendorf

Die Prüfungen sind fast geschafft, und die weiterführenden Schulen in der Wedemark bereiten die Abschlusszeugnisse für ihre Schüler vor. Doch die Übergabe muss aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr anders ausfallen. Ganz ohne Feier sollen die Schüler den Lebensabschnitt Schule aber nicht beenden müssen. Deshalb laufen an den Schulen die Planungen auf Hochtouren – unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln.

Nicht nur für diesen Jahrgang endet die Schulzeit an der Berthold-Otto-Schule ( BOS) in Mellendorf mit diesem Schuljahr: Die acht definitiv letzten Schüler der Förderschule Lernen verlassen jetzt ihre Schule, denn zugleich schließt die ganze BOS ihre Türen – die Schulform läuft aus. Eine offizielle Feier zum Ende werde es aufgrund der Corona-Pandemie nicht geben, bedauert Schulleiter Günter Brauer.

BOS : Kleine Feier für acht Schüler

Die Zeugnisse erhalten die BOS-Schüler in kleinem Rahmen voraussichtlich im Freien am Freitag, 3. Juli, kündigt er an. „Wir werden eine kleine Abschlussfeier mit den Eltern oder zwei zusätzlichen Personen aus den Haushalten der Schüler anbieten.“ Zwei der BOS-Absolventen werden eine Ausbildung beginnen, drei Schüler wechseln zum neuen Schuljahr in die Regelschule Klasse 9, weitere drei gehen auf berufsbildende Schulen über.

Realschule feiert unter freiem Himmel

Die Realschule Wedemark am Campus W in Mellendorf bereitet eine klassenweise Verabschiedung ihrer Schüler für Freitag, 26. Juni, zwischen 11 und 15 Uhr im Innenhof unter freiem Himmel vor. „So ist für eine maximale Belüftung gesorgt, und wir können die Abstandsregeln einhalten“, erklärt Schulleiter Jens Szabo. Bei Regen allerdings werden nur Regenschirme helfen, denn einen passenden Ausweichraum gebe es nicht.

Im Prozedere soll die Klasse 10a um 11 Uhr antreten, dann die 10b um 12 Uhr, die 10c um 13 Uhr und die Klasse 10 der Konrad-Adenauer-Schule um 14 Uhr. „Geklärt werden muss noch, ob wir und wenn ja, wie wir den Schülern einzeln das Zeugnis übergeben dürfen, oder ob sie es sich vom Tisch nehmen müssen“, sagt Szabo. Das Publikum für die Abschlussfeier sei begrenzt auf zwei angemeldete Angehörige je Schüler – die Bestuhlung entsprechend auf maximal 80 Teilnehmer limitiert. „Live-Musik, Chor und Ähnliches wird es dieses Jahr leider nicht geben können“.

Gymnasium 2020 ohne Abschlüsse

Das Gymnasium Mellendorf fällt 2020 komplett aus mit Abschlüssen und Feiern – aber nicht infolge der Corona-Pandemie. Wegen dem Wechsel von G8 auf G9 gibt es in diesem Jahr keine Schüler, die das Abitur ablegen – erst wieder 2021, bestätigt die stellvertretende und kommissarische Schulleiterin Katrin Meinen. Die regulären Zeugnisse erhalte die eine Hälfte der Schüler am Dienstag, 14. Juli, und die andere am Mittwoch, 15. Juli, jeweils in der dritten Stunde.

IGS verabschiedet 83 Abiturienten

Die Integrierte Gesamtschule Wedemark (IGS) entlässt in diesem Jahr 83 Abiturienten. Die Zeugnisübergabe hat die Schulleitung für Freitag, 10. Juli, ab 17 Uhr auf dem Sportplatz auf dem Campus W vorgesehen. „Wir planen eine Verabschiedung von allen Abiturienten mit ihrer Kernfamilie, sodass wir unter freiem Himmel maximal 250 Personen unterbringen werden. Es wird ein feierlich angemessener Rahmen sein“, kündigt Schulleiterin Heike Schlimme-Graab an. Das allseits gewünschte Gemeinschaftsfoto werde mit einer Drohne erstellt.

Die Sekundarstufe I schließen an der IGS in diesem Jahr 162 Schüler des Jahrgangs 10 ab. Sie werden am Freitag, 3. Juli, ab 14 Uhr in allen Stammgruppen nacheinander im Forum des Campus W verabschiedet. Nach Angaben der Schulleiterin wird die letzte Gruppe um 19 Uhr antreten. Aus Platzgründen darf jeder Schüler nur bis zu zwei Angehörige mitbringen. „Die Zeugnisübergabe wird einen kleinen festlichen Rahmen erhalten, ein Schüler wird die Zeremonie am Flügel begleiten“, sagt Schlimme-Graab. Auf Ansprachen von Schul-Externen verzichten die Organisatoren. Dafür kündigt die Leiterin Grußworte auf der Homepage und auf Instagram an.

Teilnehmer und Gäste der Feier dürfen frühestens zehn Minuten vor Beginn der Veranstaltung das Gebäude betreten. Sie müssen coronabedingt Hände waschen, Abstand halten und Maske tragen, darauf weist die Schulleiterin hin. Klassenintern bleibe eine kleine Feier für etwa fünf Schüler des Jahrgangs 9 der IGS.

Von Ursula Kallenbach