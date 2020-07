Mellendorf

„Abivengers – mit 1,5 Meter Abstand die Besten“: Die diesjährigen Abiturienten der Integrierten Gesamtschule (IGS) Wedemark haben sich für ihren Abschluss ein besonderes Motto überlegt. Passend zur Situation in der Corona-Krise, in der eben so viel anders ist. Alles, was sonst zu dem Abschluss dazu gehört – Motto-Woche, Abi-Streich und natürlich ein Ball – musste aufgrund der Pandemie ausfallen.

Doch auf die Entlassfeier mussten die Schüler nicht verzichten – auch, wenn diese ebenfalls anders war als in den Vorjahren. Der Ort: ein Parkplatz auf dem Campus W.

Zur Galerie Stimmungsvolle Feier unter Corona-Bedingungen: 81 Schüler haben in diesem Jahr ihr Abitur an der IGS Wedemark abgelegt. Auf einem Parkplatz bekommen sie ihre Zeugnisse überreicht.

Schulleiterin: „Grandioses Gesamtergebnis“

Trotz den teils widrigen Umständen der vergangenen Wochen und Monate – die Prüfungen wurden verschoben, der Unterricht kurz vorher fiel aus, Treffen zum gemeinsamen Lernen waren unmöglich – kann sich das Ergebnis dieses besonderen Jahrgangs sehen lassen. Von den 81 Abiturienten dürfen sich 16 von ihnen über eine Eins vor dem Komma freuen. „Grandioses Gesamtergebnis“ kommentierte Schulleiterin Heike Schlimme-Graab.

Und zwei Schülerinnen erreichten sogar eine Traumnote: Katharina Münch und Hannah Westenberger legten ihr Abitur mit 1,0 ab. Die 19-jährige Hannah gestand, dass sie dafür sogar eine Nachprüfung in Mathe absolviert hat, um das Ergebnis zu erreichen. Die zwei Schülerinnen zeigten sich erleichtert, dass der Stress der letzten Zeit nun vorüber ist. Jetzt blicken sie in die Zukunft: Katharina beginnt ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Kirchengemeinde in Augsburg, Hannah hingegen ist noch unschlüssig, was nach dem Lebensabschnitt Schule kommt.

Katharina Münch (links) und Hannah Westenberger sind die Besten ihres Abi-Jahrgangs und haben die Traumnote 1,0. Quelle: Julia Gödde-Polley

Maximal zwei Angehörige waren erlaubt

Die Organisation der Feier sei nicht ganz einfach gewesen, gab Schlimme-Graab zu. Gerne hätte sie noch mehr Menschen auf dem Parkplatz neben der neuen Sporthalle auf dem Campus W in Mellendorf begrüßt. Die 81 Abiturienten durften aufgrund der geltenden Regeln während der Corona-Pandemie jedoch maximal zwei Angehörige oder Freunde mitbringen. Für die einzelnen Gruppen standen Stühle in Dreier-Formation bereit. Das wichtigste Utensil für die Anwesenden: Ein Regenschirm. Immer wieder zogen dunkle Wolken am Himmel über dem Schulzentrum auf. Doch die Abiturienten hatten Glück – es blieb während der eineinhalbstündigen Feier trocken.

Gruppenfoto zum Abschied gelingt nicht

Die Übergabe der Zeugnisse verlief wenig spektakulär: In Dreier-Gruppen riefen die Lehrer ihrer Schüler nach vorne auf die eigens für die Feier aufgestellte mobile, angemietete Bühne – mit Musik vom Band. Die Abiturienten mussten sich ihr Zeugnis von einem Stapel nehmen. Ein kurzer Moment für ein Foto und dann ging es auch schon wieder runter von der Bühne. Anschließend trug sich jeder der Abgänger in ein Buch ein und durfte sich eine Rose nehmen.

Die Abiturienten dürfen in Dreier-Gruppen auf die Bühne und müssen sich ihr Zeugnis selbst nehmen - mit Abstand. Quelle: Julia Gödde-Poley

Zum Abschluss versammelten sich die Schüler auf dem Sportplatz für ein gemeinsames Erinnerungsbild. Doch ein Foto gelang nicht: Es passten mit den entsprechenden Abständen nicht alle aufs Bild, berichtete Schlimme-Graab im Anschluss. Die Schüler müssen jetzt auf den Abi-Ball hoffen. Denn den haben sie noch nicht ganz abgeschrieben. Es gebe Pläne, die Party im Herbst nachzuholen, berichten Abiturienten. Wenn Corona es zulässt, sollte dann auch ein Foto mit allen 81 Abgängern des 13. Jahrgangs möglich sein. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Von Julia Gödde-Polley