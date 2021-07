Mellendorf

Es wirkte ein bisschen wie der Einmarsch der Gladiatoren – aber das hatten sie sich angesichts der schwierigen Bedingungen auch verdient. Zur Musik von „Conquest of Paradise“ von Vangelis, früher Einlaufmelodie des Boxers Henry Maske, schritten die Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Wedemark auf den Campus. Familienmitglieder und Freunde applaudierten mit stehenden Ovationen, ehe die Schüler ihre Plätze einnahmen. Sie hatten mit vielen Hindernissen zu kämpfen – und haben es doch geschafft.

Das Gymnasium Mellendorf verabschiedet seine Abiturienten. Quelle: Stephan Hartung

Auf dem Gelände an der neuen Sporthalle richtete das Gymnasium seine Entlassungsfeier für die Abiturienten aus – inklusive Musik des entsprechenden Leistungskurses sowie mit zahlreichen Reden, auch von Janneck Beulke und Lukas Hardeweg aus dem Abi-Jahrgang. Dieser hatte nach einer langen Schulzeit, vor allem aber unter schwierigen Bedingungen in den vergangenen 15 Monaten wegen Corona, seinen Abschluss erreicht.

So sieht das ersehnte Zeugnis am Gymnasium Mellendorf aus. Quelle: Stephan Hartung

Dass es ein besonderes Abitur war, verdeutlichen die Zahlen. Alle 92 Schülerinnen und Schüler, die angetreten waren, erreichten den ersehnten Abschluss – jeweils ohne Nachprüfung. Und in der großen Masse steckte auch viel Qualität: „Der gesamte Jahrgang hat die Durchschnittsnote von 2,1 – das ist wirklich Wahnsinn“, sagt Katrin Meinen, Leiter des Gymnasiums. Und auch die Spitze beeindruckt: 38 Schüler, und damit mehr als ein Drittel, schloss mit der Note Eins vor dem Komma ab. Bei fünf Schülerinnen und Schülern steht die Traumnote 1,0 im Zeugnis. Johanna Carlotta Mund ist die Jahrgangsbeste mit 870 Punkten. „Das ist eine 1,0 mit sehr vielen Sternchen dran“, betonte Meinen.

Schulleiterin Katrin Meinen spricht zu den Schülern. Quelle: Stephan Hartung

Was die Schülerinnen und Schüler nun erwartet, ist nicht nur ein womöglich langer Party-Sommer in der Zeit wiedererlangter Freiheit, sondern auch eine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Denn Meinen sprach den Schülerinnen und Schülern Mut zu und widersprach den oft allgemein düsteren Prognosen für Corona-Jahrgänge. „Es gibt einen Fachkräftemangel, aber das bedeutet auch: Ihnen stehen alle Wege offen, Sie haben die Wahl.“

Im Vordergrund ist das Goldene Buch der Schule zu sehen, in das sich die Abiturientinnen und Abiturienten später eintragen. Quelle: Stephan Hartung

Corona hin oder her – in Erinnerung bleiben die Abiturientinnen und Abiturienten so oder so. Der rund 20-jährigen Tradition am Gymnasium Mellendorf entsprechend durften sich die Schülerinnen und Schüler, nachdem sie von den Leitern ihrer Tutorengruppen ihre Abiturzeugnisse erhielten, in das Goldene Buch der Schule eintragen.

Das sind die 92 Schülerinnen und Schüler In alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens: Arendt Jannes, Bänsch Matti, Bagrin Sabina, Bakenhus Paul, Becker Sarah, Beulke Janneck, Block Josefine Henny, Boss Mareike, Braund Rebecca, Bröcker Kilian, Brüggemann Finn, Bühring Jonas, Bünger Frederic, Dalmer Merle, de Groot Henry, Diestelhorst Justine Luisa, Dittrich Julia, Dollas Kati, Eichstaedt Frederik, Franke Marlene, Frerichs Anna-Frederike, Gallo Jenny, Geddert Holly, Gremminger Maximilian, Grisebach Felicia Johanna, Grüning Heléne,Grumeth Jana, Gruschke Robin,Gudehus Henrik, Haaker Niklas, Hagemeyer Martin, Hardeweg Lukas Karl, Hein Philipp, Heise Katja, Heitlan Mira, Hennings Bjarne, Hillers Yannic, Höbel Frederic Philipp, Hornburg Alina, Hübner Hannah, Kannemeier Ludwig Johannes, Kiehne Christoph, Kismann Kristin, Klawitter Leonie Jara, Koch Lukas, Köbrich Alexander Bernhard, Kramer Jennifer, Lütje Lara Viviane, Maeß Merle, Mahler Mareike, Mahler Svenja, Mai Charline, Marten Julien, Martin Mareike, McGuigan Annika, Meyer Lennart Maximilian, Meyer Tarek, Meyerrose Julian Alexander, Mülke Pia, Mund Johanna Carlotta, Neumann Luca Marie, Neumann Max, Opfer Kira, Plotz Vincent, Prins Jakob Theodor, Richtsteig Marvin, Riemer Wietje Sophie, Ritter Karl-Louis, Rogmans Fenna Felicitas, Rohde Sebastian, Scheele Leon Benjamin, Scheumann Maira, Schippert Marlon, Schmidt Dorian Sammy, Schobel Jule, Schweer Kira, Sievers Lea Marie, Stahlhut Jan Eric, Steinmetz Bjarne, Tanner Jan Luca, Tolle Chiara Celine, Uyaroglu Selin, von Drathen Marie, Warnke Tim, Wende Helen Marlena, Wendt Martha, Wernicke Florine, Willecke Corinna, Wünsch Merle Marie, Wulkopf Maximilian, Wurm Niklas, Xiong Ke

Und wie sehr der Abschlussjahrgang der Schulleitung und dem Kollegium ans Herz gewachsen und in gewisser Weise auch Freunde geworden sind, verdeutlichte dann noch einmal Katrin Meinen – in Anlehnung an das Motto des Abiturjahrgangs. „Wir wünschen euch und euren Familien alles erdenklich Gute. Abios, Amigos!“

Von Stephan Hartung