Die Betroffenheit in der Wedemark nach dem verheerenden Feuer in der kirchlichen Krippe ist nicht nur spürbar, sie ist auch greifbar. Neben der Verwaltung hat auch Landesbischof Ralf Meister bei einem Besuch Hilfe angeboten. Und die Schüler der IGS planen sogar eine Spendengala.

Landesbischof Ralf Meister besucht die Krippenkinder in ihrer vorübergehenden Bleibe in der kommunalen Kitamitu in Mellendorf. Quelle: Angélique Schienke-Bohn (Landeskirche)