Bennemühlen

Das nächste Mobilfunkzeitalter beginnt in Bennemühlen. Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat in dem Ortsteil der Gemeinde Wedemark eine Antennenanlage für den neuen Mobilfunkstandard 5G freigeschaltet. Bundesweit hat das Telekommunikationsunternehmen am Dienstag insgesamt 25 Standorte mit 5G-Masten aktivi...