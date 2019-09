Scherenbostel

Den Führerschein ist sie erst mal los: Eine 52-Jährige hat sich am Freitag alkoholisiert ans Steuer ihres Autos gesetzt, um an den Ort eines Wildunfalls an der Langenhagener Straße in Scherenbostel zu fahren.

Ihre Tochter war in den Zusammenstoß verwickelt. Während die Polizei den Unfall aufnahm, kam die Mutter um 19.45 Uhr dort an, berichtet ein Sprecher. Die Beamten stellten bei der Frau am Atem fest, dass sie zuvor Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest bei der 52-Jährigen ergab 1,12 Promille. Die Polizei entnahm ihr eine Blutprobe.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus der Wedemark finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley