Mellendorf

Hundert Jahre alt ist der Mellendorfer Turn-Verein von 1919 in diesem Jahr. Nach offiziellem Festakt im März und Zeltparty im Juni steht zum Abschluss der Feierlichkeiten am Sonnabend, 28. September, der große Festball bevor. In der festlich geschmückten Turnhalle im MTV-Sportpark in Mellendorf, Industriestraße 37, beginnt die Veranstaltung um 20.19 Uhr. Zuvor wird ab 19.19 Uhr das Büfett eröffnet; die Gäste werden ab 18.30 Uhr eingelassen.

Profitänzer treten auf

Im Laufe des Abends sind Auftritte der MTV-Tanzsparte Rot-Weiß sowie Darbietungen der Vizeweltmeister und Profitänzer Renata und Valentin Lusin geplant. Sie sind bekannt aus der RTL-Show „ Let’s Dance“. Zum Tanz für alle Gäste spielt an dem Festabend in der Halle die Band Red Pepper aus Hannover.

Kartenvorverkauf läuft

Eintrittskarten liegen ab sofort für 48 Euro je Person (ohne Getränke) auch für Nicht-Mitglieder in der MTV-Geschäftsstelle im Sportpark dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 13 Uhr sowie in der Vereinsgaststätte Herzblut bereit. Interessierte, die bei dem Festball dabei sein wollen, können die Tickets dort kaufen.

Lesen Sie auch:

100 Jahre Mellendorfer Turnverein

MTV blickt stolz auf 100 Jahre

Mellendorf: MTV plant Feste zum 100-jährigen Jubiläum

Von Ursula Kallenbach