Das neue Jahr beginnt mit einem Hauch von Winter

Uetze

Wer am Neujahrstag früh aufgestanden ist, schaut beim Blick aus dem Fenster auf eine graue Suppe. Doch schon zwei Stunden später gewinnt die Sonne die Oberhand und strahlt von einem blauen Himmel auf eine winterlich überhauchte Landschaft. Besonders eindrucksvoll präsentiert sich das Fuhsetal, das weite Teile des Gemeindegebiets durchzieht.

Raureif hatte sich bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gebildet, sodass es im Sonnenlicht nur so glitzert – eine wunderschöne Kulisse für einen Neujahrsspaziergang. Also raus aus der Wohnung und rein in die Winterlandschaft. Für Donnerstag sagt der deutsche Wetterdienst für Uetze noch einmal Sonne voraus, dabei kühlt es in den Morgenstunden auf minus ein Grad ab. Im Tagesverlauf werden dann drei Grad erreicht. Der Wind bläst schwach bis mäßig aus Südwest. Der Freitag wird regnerisch. Die Luft erwärmt sich bis auf acht Grad. Zudem weht ein frischer Wind aus Südwest. Mit Regen ist auch am Sonnabend zu rechnen, wobei der Wind leicht abflaut.

Raureif überzieht die letzten nach wie vor grünen Blätter eines Busches . Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Zur Galerie Zumindest der Neujahrstag zeigt sich in der Gemeinde Uetze von seiner winterlichen Seite. Ein paar Schnappschüsse:

Wie die Polizei mitteilt, ereigneten es trotz des sehr nebligen Jahresbeginns mit Sichtweiten unter zehn Metern bis zum Morgen des 1. Januars im Uetzer Gemeindegebiet keine Unfälle. Die Silvesternacht sei insgesamt ruhig verlaufen.

Von Anette Wulf-Dettmer