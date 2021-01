Wie kommen Uetzer Kaufleute durch den zweiten Lockdown?

Uetze

Seit dem 16. Dezember sind bis auf die Lebensmittelgeschäfte und Apotheken alle Läden geschlossen, Friseure und Kosmetikstudios sogar bereits seit Anfang November – und zurzeit sieht es nach einer Verlängerung des Lockdowns aus. Vier Inhaberinnen von Uetzer Geschäften haben der HAZ erzählt, wie sie mit der wochenlangen Schließung zurechtkommen.

Elke Martens : Warten auf Corona-Hilfe des Bundes

Als „absolut mies“ beschreibt Elke Martens ihre derzeitige Stimmung. Sie betreibt seit mehr als 15 Jahren den Trendstore by Ambiente Kreativ in der Kaiserstraße in Uetze. Seit sie ihren Laden nicht mehr öffnen darf, haben Kundinnen die Möglichkeit, ihr eine Nachricht zu schreiben, wenn sie etwas kaufen wollen, was Martens im Schaufenster ausstellt. Die Kauffrau packt die Ware dann ein, und die Kundin kann sie abholen. Außerdem verkauft Martens Kleidung und Accessoires über ihren Shop auf Ebay – und das nicht erst seit Corona. „Das deckt meinen fehlenden Umsatz aber nicht ab“, sagt sie. Dabei hatte Martens während des Lockdowns im Frühling noch große Hoffnung auf diesen Vermarktungsweg gesetzt und mit viel Elan, ihre Onlinepräsenz ausgebaut.

Sie äußert ihr Unverständnis darüber, wieso kleine Läden auf dem Land mit wenig Publikumsverkehr, wie ihrer es einer ist, schließen mussten. „Die Ansteckungen kommen woanders her“, sagt Martens. Nun wartet sie auf die zugesagte Corona-Hilfe für den Dezember. Noch könne sie den fehlenden Umsatz auffangen – aber nicht auf Dauer. Daher hofft sie, spätestens Mitte Februar ihre Kundinnen wieder im Laden begrüßen zu können.

Charleen Diekhoff : Erspartes reicht noch drei Monate

Bereits seit Anfang November kann Charleen Diekhoff ihre Kosmetik- und Wellnessdienstleistungen in ihrem Studio in Uetze nicht mehr anbieten. „Eher schlecht als gut“ schätzt sie daher ihre Lage ein – und wartet auf die finanzielle Corona-Hilfe des Bundes. Davon habe sie erst die Hälfte für den November bekommen, auch für Dezember habe sie das Geld beantragt. „Die Auszahlung läuft dieses Mal schleppend“, sagt sie. Das sei nach der ersten Schließung im Frühjahr anders gewesen.

Solange lebt sie von ihrem Ersparten: „Das reicht noch drei Monate.“ Falls sie dann nicht wieder öffnen kann, drohe ihr die Insolvenz, sagt die Kosmetikerin. Erst im März 2019 hat sie ihr Studio in der Kaiserstraße eröffnet. „Die Kunden hoffen und bangen mit mir“, berichtet sie. Einige hätten immerhin Gutscheine gekauft, um sie auch in dieser Zeit zu unterstützen.

Elker Seffer : Der Laden ist mehr ein Hobby

Eher gelassen geht Elke Seffer mit der Schließung ihrer Woll-Truhe um. Sie ist in der komfortablen Lage, dass sie seit 35 Jahren den Laden mehr als Hobby betreibt und nicht auf die Einnahmen daraus angewiesen ist. „Man nimmt es so, wie es ist“, sagt sie. Um ihre Kunden nach wie vor mit Wolle und Nähzeug zu versorgen, stellt sie die Ware auf Anfrage zur Abholung bereit, gezahlt wird per Vertrauenskasse. „Sie wollen nicht im Internet bestellen und wenden sich daher an mich.“ Auch wenn sie in den nächsten Wochen irgendwann wieder öffnen darf, sei das Saisongeschäft im Winter längst gelaufen, sagt Seffer. Corona-Hilfen hat sie nach eigenen Angaben nicht beantragt, „das brauchen andere dringender als ich“.

Elke Kuchta : Aufgeben ist keine Option

Elke Kuchta nutzt die Zeit der Schließung für einen Tapetenwechsel: Mit ihrem Modegeschäft Laufsteg zieht sie Anfang Februar von der Kaiserstraße in die Bäckerstraße. Dort hat sie sich eine kleine Fläche im Geschäft Zeitlos angemietet, auf der hoffentlich bald wieder ihre Stammkundinnen, die teilweise von weither kommen, stöbern können. „Ich verkleinere mich, um so weniger laufende Fixkosten zu haben“, erzählt sie. Auch Kuchta ist nicht von den Einnahmen aus dem Geschäft abhängig. Aufgeben, wenn ihr Laden auf Dauer nur Verluste macht, will sie nicht: „Da steckt einfach Herzblut drin.“

So hilft die Gemeinde Kaufleuten und Gastronomen

Die Gemeinde Uetze hat beim ersten Lockdown im Frühjahr 2020 die Initiative #kauflokalinuetze auf Facebook ins Leben gerufen. Dort konnten heimische Kaufleute und Gastronomen für ihre Waren und Dienstleistungen werben, die sie den Kunden trotz geschlossener Lokale und Läden weiterhin anboten. Die letzten Einträge auf dieser Seite stammen aus dem April 2020. „Das war zu Anfang wichtig“, sagt Wirtschaftsförderer Andreas Fitz. Inzwischen habe sich der Außerhausverkauf vor allem bei den Gastronomen eingespielt. Einige nutzen für ihre Werbung die Facebook-Gruppe Uetze aktuell. Zudem sind auf der Homepage der Gemeinde unter dem Bereich Wirtschaftsförderung – einfach in der Schnellsuche #kauflokalinuetze eingeben – Listen mit Einzelhändlern und Gastronomen, die im Lockdown Liefer-und Abholservice anbieten, verzeichnet.

Von Elena Everdingund Anette Wulf-Dettmer