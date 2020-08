Weiterhin zwei Corona-Infizierten in Uetze

Uetze

Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldet für die Gemeinde Uetze am Montagmittag weiterhin zwei Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind und sich in Quarantäne befinden. Damit ist die Zahl seit Donnerstag nicht gestiegen. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Gemeindegebiet 39 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Kein Uetzer ist an der Erkrankung gestorben, wie die Region auf Anfrage mitteilte.

In der Region Hannover sind mit Stand von Montagmittag insgesamt 157 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 36 mehr als am Freitag. Am stärksten betroffen sind im Umland die Kommunen Seelze (15), Neustadt (10 ) und Garbsen (7). Coronafrei sind momentan Gehrden, Hemmingen, Pattensen, Sehnde und die Wedemark.

Von Anette Wulf-Dettmer