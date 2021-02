Uetze/Lehrte

Bürger können mit diskutieren und ihre Ideen vorstellen, wie es gelingen kann, dass Wasser auch künftig in ausreichender Menge und guter Qualität zur Verfügung steht – für die Menschen und die Natur gleichermaßen. Auf diesen offenen Dialog zur künftigen Wasserstrategie in Deutschland macht der Wasserverband Peine aufmerksam. Er versorgt unter anderem die Haushalte in der Gemeinde Uetze und in mehreren Ortschaften der Stadt Lehrte mit Trinkwasser.

Plattform für den Dialog

Das Bundesumweltministerium ermöglicht einschließlich Mittwoch, 10. Februar, einen „Nationalen Bürgerinnen und Bürger Dialog Wasser“. Das Ministerium will damit eine Plattform für offene Dialoge schaffen, wie ein nachhaltiger Umgang mit den Wasserressourcen angesichts des Klimawandels, des veränderten Konsumverhaltens, technologischer Neuerungen und des hohen Landverbrauchs aussehen könnte. Der Bürgerdialog ist ein Teil des Prozesses, der im Jahr 2018 begonnen und an dessen Ende Handlungsanweisungen stehen sollen, wohin sich die Wasserwirtschaft bis zum Jahr 2050 und darüber hinaus entwickeln sollte. Interessierte finden das Dialogforum hier.

Wasserstrategie wird im Sommer vorgestellt

„Wir haben als Wasserversorger bereits im vergangenen Jahr in diversen Facharbeitskreisen zu Themen wie Wassermenge und Qualität intensiv mit anderen Partnern und dem Ministerium beraten, diese Hinweise sollen in die Nationale Wasserstrategie einfließen“, sagt Michael Wittemann, Technischer Leiter des Wasserverbands Peine. Im Sommer 2021 will die Bundesregierung ihre Nationale Wasserstrategie vorstellen – so ist es laut Wittemann geplant.

Von Anette Wulf-Dettmer