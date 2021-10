Uetze

Ehe sich der Rat am Donnerstag, 4. November, zu seiner konstituierenden Sitzung trifft, soll die Ratsmehrheit stehen – und die könnte, so der CDU-Chef Dirk Rentz und die SPD-Landtagsabgeordnete Thordies Hanisch übereinstimmend, eine große Koalition sein. In den vergangenen fünf Jahren stellte die SPD-Fraktion zwar die meisten Ratsmitglieder, doch die Ratsmehrheit stellten CDU, Grünen, Freien und Balu als Bündnis.

Nach der Wahl hätten die Christdemokraten versucht, mit den bisherigen Partnern zu sprechen, sagt Rentz. Doch diese Konstellation zeichne sich nun nicht noch einmal ab, obwohl alle Beteiligten gut zusammengearbeitet hätten. „Im Ergebnis haben wir gute Zeiten für Uetze geschafft“, sagt er und verweist zugleich darauf, dass mehr als 90 Prozent der Beschlüsse bislang auch einvernehmlich mit der SPD entschieden worden seien. „Es gibt kaum Themen, die sich nicht überbrücken lassen“, sagt er. „Wir haben jetzt die Verhandlungen mit der SPD nicht aufgenommen, um sie am Ende noch scheitern zu lassen.“

Gleichwohl gebe es einige Bereiche, auch aus dem Wahlkampf, bei denen die künftigen Koalitionäre unterschiedliche Vorstellungen hätten. Dazu gehörten ein Ehrenamtsbeauftragter für die Kommune und auch die Frage, wie das Rathaus mehr Bürgernähe schafft. „Der neue Bürgermeister Florian Gahre setzt auf ein Gemeindemobil, wir mehr auf Sprechstunden des Bürgermeisters vor Ort“, nennt Rentz ein Beispiel. Am Ende würden beide Seiten schauen, wie sie zusammenkämen.

Auch Hanisch geht davon aus, dass in dieser Woche die Entscheidung über eine rot-schwarze Koalition fällt. „Die Parteigremien müssen noch zustimmen“, sagt sie. Bis Montag, 1. November, solle die Koalition stehen. Bei der Wahl am 12. September hatte die SPD 13, die CDU zehn, die Grünen und die Freien Wähler je vier Sitze sowie Linke, FDP und FWK je einen Sitz errungen.

Von Antje Bismark