Dollbergen

Auf einen Umweg müssen sich all diejenigen einstellen, die die Landesstraße 387 nutzen, um von Uetze in den Kreis Peine und zur A2-Anschlussstelle Hämelerwald zu gelangen und umgekehrt. Ab Mittwoch werden die Fahrbahn und die Gossen der Brücke über die Bahnlinie bei Dollbergen sanieren. Für die Reparaturarbeiten wird die Brücke von Mittwoch bis Freitag, 18. bis 20. November, gesperrt. Die Umleitung ist aus Norden über Dedenhausen und Dollbergen ausgewiesen, und umgekehrt aus Richtung Süden.

Dollbergen nur über Umwege zu erreichen

Während der Brückensperrung ist der Ort Dollbergen aus Richtung Uetze ebenfalls nur über Dedenhausen zu erreichen. Von Uetze aus über die L387 kann allerdings noch der Dollberger Bahnhof angesteuert werden.

Anzeige

Laut Maik Theunert von der Gemeinde Uetze seien die Arbeiten auf der Brücke notwendig, weil es dort zu einen Blasenbildung im Asphalt gekommen sei. „Und das kann gefährlich werden, gerade im Winter.“ Also rückt die von der Verkehrsbehörde des Landes Niedersachsen beauftragte Firma Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG, die auch die B 188 zwischen Uetze-Irenensee und Schwüblingser saniert hat, am Mittwochfrüh an, um die Schäden zu beseitigen. Theunert geht davon aus, dass dies bereits gegen 7.30 Uhr geschieht. Die Bahnbrücke bleibt bis einschließlich Freitag voll gesperrt.

Buslinie 950 ist nicht von der Vollsperrung betroffen

Die Regiobuslinie 950 allerdings darf die Baustelle passieren. Damit dies möglich ist, wurde extra der Zeitplan der Arbeiten auf den Busverkehr abgestimmt. So beginnt die Baufirma am Mittwoch mit dem Abfräsen des Asphaltes. Wenn abends der letzte Bus die Bahnbrücke auf der L 387 passiert hat, wird die neue Asphaltdecke aufgebracht. Läuft alles nach Plan, kann der erste Bus am Donnerstagmorgen um kurz nach 5 Uhr die Baustelle ganz normal passieren. Der Freitag ist dann für restliche Markierungsarbeiten vorgesehen. Ein wenig Pufferzeit müsse aus Witterungsgründen immer einberechnet werden, sagt Gemeindemitarbeiter Theunert.

Lesen Sie auch: A2 wird am nächsten Wochenende bei Lehrte erneut gesperrt

Umleitung ist ausgeschildert

Umleitungen sind sowohl von Uetze als auch von Oelerse im Landkreis Peine her weiträumig ausgeschildert. Von Uetze aus führt die Strecke über Dedenhausen nach Dollbergen. Von Oelerse aus geht es vor der Bahnbrücke rechts in Richtung Dollberger Feuerwehrhaus und dann die Bahnhof- und Ladestraße entlang weiter zum Abzweig nach Dedenhausen.

Lesen Sie auch

Avacon erneuert Hochspannungsleitung von 1936 bei Lehrte : Ein Blick auf eine spektakuläre Baustelle

Von Sandra Köhler